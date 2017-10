Girona registrarà un 12% més de contractes de treball pel Nadal

Durant la campanya nadalenca a Catalunya aquesta temporada se signaran 55.605 contractes, un 11,6% més que en la passada, quan van ser 49.836, segons l'empresa de recursos humans Randstad. Randstad va publicar la seva previsió anual de contractació per a aquesta campanya de Nadal, que va informar que és «la millor de la història en termes de creació de llocs de treball» en la comunitat.

Aquesta previsió positiva s'entén, segons l'empresa, per les «bones perspectives de creixement econòmic d'Espanya» i el «bon comportament del mercat laboral els últims anys».

El director de Relacions Institucionals de Randstad, Luis Pérez, va afirmar que «les bones previsions per a la campanya de Nadal són la confirmació de la recuperació del mercat laboral, ja que ens situem davant la millor xifra de la història després de cinc anys de creixement consecutiu per damunt dels dos dígits».

Randstad va detallar que els sectors de comerç, hostaleria i logística i transport són els que «dinamitzaran el mercat laboral a causa de l'augment del consum».

En concret, les províncies catalanes que registraran un major creixement seran Tarragona, amb un augment del 16,1%, i Girona, amb un 12,4%. A Espanya, se signaran 387.000 nous contractes, que suposa, com a Catalunya, la «millor xifra de la història», segons l'empresa.

Per al conjunt espanyol, els nous contractes suposen un 11,1% respecte a la xifra assolida l'exercici anterior, quan se'n van fer 348.868. Aquest any totes les regions i províncies registraran un increment de la contractació. Astúries (14,7%), Euskadi (14,4%) i Galícia (13,7%) seran les comunitats que més augmentin la incorporació de professionals respecte a 2016. A continuació, i per sobre de la mitjana estatal (11,1%), se situen Comunitat Valenciana (12,4%) i Extremadura (12,3%).