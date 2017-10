La Comissió de la Competència investigarà la forta pujada de la llum la tarda de dilluns

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va explicar que caldrà esperar els resultats de la recerca de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per conèixer les causes dels alts preus de l'electricitat registrats el dilluns.

El preu de l'electricitat per als consumidors acollits a la tarifa regulada va assolir dilluns a la tarda, entre les 19 i les 20 hores, el seu nivell més alt de l'any, impulsat per la menor aportació de les centrals hidràuliques i, sobretot, pel cost més gran dels serveis d'ajust del sistema.

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital considerava dilluns mateix que el preu registrat en aquest tram horari -182,54 euros per megavat hora- era un fenomen «puntual» i «anòmal», segons fonts del departament que encapçala Álvaro Nadal.

Fins ara, el preu horari més alt d'aquest any per als consumidors acollits al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) s'havia registrat entre les 21 i les 22 hores del 25 de gener (182,05 euros per megavat hora), d'acord amb els càlculs realitzats per la Federació d'Associacions d'Enginyers Industrials d'Espanya.

Fa un any, el 24 d'octubre de 2016 (el 23 d'octubre va ser diumenge i no és comparable) el preu horari entre les 19 i les 20 hores va ser de 132,79 euros per megavat hora.

El principal motiu de la pujada de la tarda de dilluns s'apuntava incialment que hauria estat el cost dels serveis d'ajust, la finalitat del qual és adaptar l'oferta d'energia elèctrica a la demanda a cada moment.

Ahirl, el ministre Nadal va precisar que si hi ha hagut una fallada informàtica, tal com han publicat ahir alguns mitjans, la CNMC «fa bé d'investigar-ho».

No obstant això, va afegir que «del que s'està parlant és que en una hora determinada d'abans-d'ahir es va pagar molt car un servei que existeix perquè no hi hagi problemes de subministrament».

«Aquest servei consisteix que sempre es tenen unes quantes centrals 'calentes' per si en un moment determinat hi ha un accident d'última hora que impedeix que les que havien de produir produeixin i es dóna una caiguda de tensió», va explicar.

Va agregar que «això es paga a un preu que en un rebut mitjà d'electricitat suposa segons les èpoques entre un i dos euros al mes».

«El que va ocórrer va ser un preu anormalment car durant una hora d'aquest servei, que en repercussió mensual en el rebut és d'uns dos cèntims», va recordar el ministre.

Segons Nadal, no és una cosa «dramàtica» per a la butxaca dels consumidors, però «és alguna cosa tan anòmala que és bo que s'analitzi i s'investigui».

«Caldrà esperar al resultat de la recerca per saber el que ha passat, si ha estat una fallada informàtica, un problema de cassació de mercat o un tema d'escassetat d'oferta en un moment determinat», va aclarir.

El ministre va assenyalar que en funció dels resultats es podrà veure si és necessari modificar aquest servei, que és «molt tècnic i molt concret» i evitar que una central falli.

El Grup Parlamentari de Podem-En Comú Podem-En Marea va registrar una sèrie de preguntes al Congrés, per a la seva resposta per escrit, en les quals demanava explicacions al Govern sobre la forta pujada registrada el dilluns en la tarifa elèctrica regulada.

Podem-En Comú Podem-En Marea pregunta també al Govern quin mesures pensa prendre per evitar l'impacte de la pujada en els consumidors i si té previst realitzar una auditoria independent.