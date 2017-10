Gear Solutions afronta una vaga en protesta per 65 acomiadaments

Els treballadors de la planta que Gear Solutions té a Sant Fruitós de Bages iniciaran una vaga indefinida en protesta per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que ha plantejat l'empresa per acomiadar 65 dels 72 empleats d'aquest centre. El sindicat CCOO ha instat la direcció de Gear Solutions (l'antiga Pujol Muntalà) a retirar l'expedient i a buscar una sortida que permeti garantir la continuïtat i el manteniment dels llocs de treball. Amb aquest ERO, afirma CCOO, l'empresa, especialitzada en motoreductors de velocitat per a la indústria, pretén posar fi a l'activitat productiva.