El Grup BBVA rep el premi d´innovador global en banca

El Grup BBVA rep un nou reconeixement per la seva transformació digital. La European Financial Management & Màrqueting Association (EFMA, en anglès) ha concedit a BBVA el premi 'Innovador Global en Banca 2017' pels seus esforços per innovar i oferir experiències úniques als seus clients. El lliurament del guardó es va fer ahir, com a avantsala al 45 Congrés Anual de EFMA que comença avui a Roma.

Aquest reconeixement s'uneix al recentment atorgat per Forrester Research, que va situar la 'app' de BBVA com la número u del món en serveis de banca mòbil. Segons EFMA, BBVA ha demostrat en els últims tres anys una aposta clara per la transformació dels seus serveis amb la finalitat d'oferir una experiència única als seus clients. Alguns d'aquests avanços inclouen l'ús del reconeixement biomètric per a l'alta de nous clients a Espanya, un servei conegut com a Alta immediata, que permet fer-se client en cinc minuts. Altres exemples són l'assistent de veu en la app de banca mòbil de Garanti, el banc de BBVA a Turquia, o el servei BBVA Send a Mèxic que permet enviar diners a través d'un smartphone a qualsevol contacte que el client tingui en la seva agenda telefònica.

Més del 80% del catàleg de productes i serveis de BBVA està actualment disponible a través de canals mòbils.