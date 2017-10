Rècord de mínims en els ERO

L'ocupació és el millor mirall en el qual l'economia pot mirar-se per saber com evoluciona. El pas del temps deixa exemples molt contundents. El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació a les comarques gironines ha caigut un 61% en els primers 8 mesos de l'any respecte al mateix període de l'any passat. Amb les xifres fins a l'agost, el 2017 podria ser el millor any de la darrera dècada superant fins i tot el 2007, abans de l'inici de la crisi econòmica.

A partir dels 2008, els ERO es van multiplicar per 6 a la demarcació, arribant als 6.400 durant el 2009, i el 2012 es mantenien en xifres elevadíssimes, arribant als 5.700 treballadors ocupants. La tendència es repeteix i, com va ocórrer a la fi dels 90, les regulacions tornen a donar una treva. Ja en l'actual 2017, els expedients autoritzats entre gener i agost i els treballadors afectats es redueixen un 61%, fins als 287, segons les dades recopilades per l'Idescat. En tot el 2016, van fregar els 900 treballadors afectats, una xifra que quedarà molt lluny. Del total dels ERO formalitzats en els vuit primers mesos d'aquest any, la immensa majoria, van ser pactats entre les empreses i els representants dels treballadors.

Aquesta mateixa setmana, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) publicava l'actualització de les dades sobre l'efecte de la crisi en els òrgans judicials. En el segon trimestre de l'any, les demandes per acomiadament a Catalunya van ascendir a 4.575. Una mitjana de 50 al dia. Són un 2,8% més que les presentades entre abril i juny de l'any passat, la qual cosa suposa el punt final de moment als dos exercicis de caigudes en les denúncies laborals. Es tracta, a més, d'un dels majors increments autonòmics. La mitjana estatal es va situar en zero.

En aquest mateix període es van presentar 32.047 demandes de reclamacions de quantitat, que cosa suposa un 4,4 per cent més que en el segon trimestre de 2016. Per Comunitats Autònomes, el nombre més gran es va donar a Madrid, amb 6.464, el 20,2 per cent del total de l'estat. La segueixen Andalusia (5.039) i Catalunya (3.941).