La taxa d'atur baixa fins el 12,08% a Girona

El nombre de persones sense feina en el tercer trimestre d'aquest any a Girona es va situar en 47.100 persones, la xifra més baixa fins ara registrada des del tercer trimestre del 2008. Amb aquesta xifra, el nombre de desocupats cau de 3.000 persones en relació amb el segon trimestre, el 5,99% menys, i de 8.900 persones en relació amb el mateix període de l'any passat, el 15,89% menys, segons les dades publicades aquest dijous per l'Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa d'atur s'ha situat a Girona en xifres del tercer trimestre del 2008 després de baixar fins al 12,08%, cosa que suposa una disminució de 1,05 punts percentuals en relació amb el segon trimestre (13,13%) i 2,53 punts percentuals menys que al setembre del 2016 (14,61%). En el tercer trimestre, les comarques gironines han creat 11.300 nous llocs de treball en relació amb el segon trimestre i 15.000 ocupats més que fa un any.

Per sectors, a Girona l'ocupació ha crescut a tots els sectors amb l'excepció de la indústria on s'han destruït 100 llocs de treball, 0,15% menys.

Als serveis, l'agricultura i la construcció l'ocupació augmenta. En el cas del sector terciari el creixement és de 10.300 persones, el 4,52% en relació amb el segon trimestre i de 9.100 persones, el 3,97% més en l'últim any; en el sector primari augmenta de 1.100 persones, el 15,28% en relació amb el segon trimestre, i cau de 1.400 persones, el 14,43% menys, en relació amb al setembre de l'any passat. Finalment, en la construcció l'ocupació creix de 100 persones, el 0,36% més en relació amb al juny i de 4.200 persones en relació amb al setembre de l'any passat, el 18,03% més.

En l'agregat, l'ocupació a Girona es va situar en el tercer trimestre en 342.500 persones, 11.300 llocs de treball més que el trimestre anterior, el 3,41% més que el segon trimestre. En relació amb al setembre de l'any passat, l'ocupació a Girona augmenta de 15.000 persones, el 4,58% més. Les comarques gironines obtenen en el tercer trimestre la xifra més alta d'ocupació des del tercer trimestre del 2010 (345.300).