Banc Santander guanya 5.077 milions al tercer trimestre, el 10% més que el 2016

El grup Banc Santander va obtenir un benefici atribuït de 5.077 milions d'euros en el tercer trimestre, cosa que suposa el 10% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests resultats s'obtenen tot i haver destinat 515 milions d'euros a operacions extraordinàries on destaquen els ja anunciats 300 milions que en el tercer trimestre s'ha apuntat l'entitat presidida per Ana Patricia Botín per la integració del Banc Popular. El resultat de Banc Santander únicament a l'Estat espanyol s'ha situat en 914 milions d'euros, amb un increment del 61% en relació amb l'any passat.