Fons gestors i gestió

En el món dels fons d'inversió, hi ha casos en què la gestió personalista agafa protagonisme per la rellevància del gestor del fons, el seu pes en la definició de la política d'inversió, els encerts i rendibilitats aconseguits en el passat o el seu prestigi professional. Per això, quan l'anomenat «gestor estrella» decideix deixar l'entitat o el fons, es produeixen moments d'incertesa que, en ocasions, impacten en la sortida de partíceps i de patrimoni gestionat del fons. Per saber què és convenient fer en casos així, adjuntem una sèrie de preguntes amb la seva resposta:



Què és un gestor estrella i un fons d'autor? Són fons en què el gestor, la gestió i el fons estan íntimament relacionats. Solen ser gestors reconeguts que, per si mateixos, són capaços d'atreure diners als fons. En els casos més extrems, el nom del gestor pot formar part del nom del fons. Quina part de l'èxit, via rendibilitat i patrimoni gestionat, d'un fons depèn d'un gestor d'aquestes característiques?

Gestió d'autor i gestió activa haurien de ser sinònims. És difícil arribar a tenir renom fent exactament el mateix que els índexs. La rendibilitat dependrà de l'encert del gestor, però es pressuposa que un gestor prestigiós serà capaç de batre els índexs. Fruit d'això, tindran més capacitat per atreure fluxos al fons.



Què implica per a un fons, i per tant per als seus partíceps, la sortida del seu gestor estrella? Per al fons òbviament és una pèrdua del que se suposava un avantatge competitiu; amb ella poden arribar les sortides de patrimoni, que s'han de gestionar de manera adequada i que provoquen també un risc per als partíceps que es queden. A més de la incertesa sobre el fons, els partíceps assumeixen la pèrdua del que era per a ells el seu gestor de referència.



Què es pot recomanar als inversors que estiguin en un fons quan s'anuncia la sortida del seu gestor estrella? És important tenir en compte els detalls de la comunicació de la sortida del gestor i saber com es durà a terme la mateixa. Si hi ha dubtes sobre el procés, bé sigui perquè no deixen clar com es durà a terme el canvi del gestor, perquè no es té una confiança plena en el nou gestor o perquè s'estimen uns fluxos de sortida que puguin comprometre la gestió, no s'ha de tenir por de buscar altres alternatives.