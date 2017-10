El grup BBVA guanya 3.449 milions d´euros fins al setembre, un 23% més

El grup BBVA ha guanyat 3.449 milions d´euros entre el gener i el setembre, un 23,3% més que durant el mateix període de l´any passat. Els beneficis d´aquests nou mesos són gairebé iguals als de tot el 2016. El banc va augmentar els ingressos totals un 2,6%, fins als 18.908 milions, registrant un increment del 4,2% tant en les comissions com en el marge d´interessos –aquest darrer concepte va suposar una entrada de 13.202 milions als comptes. Mentrestant, les despeses d´explotació van disminuir un 1,7%. La introducció de la participació accionarial addicional del 9,95% del banc turc Garanti ha suposat un impacte positiu de 93 milions d´euros, explica l´entitat.

Creixen els recursos als clients

Els recursos dels clients van assolir la xifra de 393.000 milions, un 2% més, mentre que la cartera de crèdits es va reduir un 1,6% i es va situar en 416.000 milions.

L´activitat bancària a l´estat espanyol, el segon mercat del grup, va generar un benefici de 1.061 milions d´euros, un 13,7% més que fa un any. El grup va perdre 281 milions d´euros per l´activitat immobiliària.

Mèxic segueix sent el principal mercat i allà es van aconseguir 1.616 milions d´euros de beneficis, un 12,1% més. El tercer mercat és Turquia, amb una aportació de 568 milions, un 22% més.

El negoci a l´Amèrica del Sud va suposar un impacte positiu de 616 milions, un 6,9% més, mentre que a la resta d´Euràsia el benefici va ser de 101 milions, un 1,2% més.