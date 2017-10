L'anòmal aplanament de la corba de tipus d'interès

La duresa de la crisi de 2008 va suposar que la retallada dels tipus d'interès a curt termini fins al nivell inèdit del 0% no fos suficient per restablir el dinamisme econòmic. El recurs a la política extraordinària de l'expansió monetària, fabricant diners en ingents quantitats i amb la seva injecció mitjançant la compra als inversors privats de bons públics, deute empresarial i bancari i titulitzacions hipotecàries pels bancs centrals, va suposar una escalada armamentística l'efecte últim de la qual va ser doblegar els tipus d'interès a llarg termini, amb molt més gran efecte en les expectatives dels agents que les taxes de menor termini. La conseqüència d'això van ser un estrenyiment dels diferencials entre els tipus a curt i a llarg terminis i una reducció de la prima temporal, que remunera el risc superior de qui presta a llarg i ho compensa per la renúncia a gaudir dels seus diners durant més temps.

Aquesta minva dels diferencials s'expressa gràficament amb un aplanament de la corba de rendiments, el que constitueix una perversió dels incentius. La gràfica de rendibilitat lògica és un pendent creixent: major interès com més gran sigui el termini.

L'aplanament de la corba té greus inconvenients: dissuadeix l'estalvi (que és condició per a la inversió), emet senyals inquietants (la corba s'inverteix quan s'aprecia risc de crisi o d'impagament imminents o quan es descarta una recuperació de la inflació a deu o trenta anys), força els diners a assumir riscos superiors en inversions especulatives per obtenir algun rendiment (cosa que infla bombolles amb potencial desestabilitzador) i sotmet el sector financer a una forta pressió atès que la seva principal contribució és prendre estalvi a curt i transformar-lo en inversió a llarg assumint el risc de temps i cobrant per això. La comprensió dels diferencials estreta els seus marges i qüestiona la seva rendibilitat.

Les primeres pujades de tipus oficials per la Fed des de 2015 van aplanar encara més la corba perquè el repunt de les taxes a curt no es va veure compensat amb una alça dels tipus a llarg, excepte pel presagi del possible efecte inflacionari de Trump. Ara, en començar a reduir el deute acumulat en el seu balanç, la Fed intenta contribuir a normalitzar la corba.