El nombre d´hipoteques sobre habitatges a Girona creix un 16% a l´agost

El nombre d´hipoteques a les comarques de Girona va registrar un augment del 16,2% en comparació a l´agost, fins a les 494, i l´import mitjà per hipoteca es va situar en 122.718 euros. Es tracta d´un incremenet superior al registrat a Catalunya, que durant el mes d´agost va créixer un 14% en relació al mateix mes de l´any passat, segons les dades provisionals de l´Institut Nacional d´Estadística (INE). Així, es van signar 3.987 préstecs, xifra que representa un descens del 8,3% en comparació al juliol. Pel que fa al capital prestat, va pujar fins als 534,5 milions d´euros, un 22,5% més que l´agost del 2016 però un 12,3% menys que el mateix mes en relació al juliol. D´aquesta manera, l´import mitjà de cada hipoteca és de 134.068 euros.

A l´Estat, es van signar 26.583 hipoteques sobre habitatges, un 29,1% més respecte a l´agost de l´any passat i un 6,9% més que al juliol. L´import mitjà es va situar en 111.488 euros, un 0,7% més.

Per demarcacions, a les comarques de Barcelona es van signar 2.464 hipoteques a l´agost, fet que suposa un increment del 16,5% respecte al mateix mes de l´any passat, fins a les 2.871, amb un import mitjà de 144.539 euros.

Per la seva banda, a les comarques de Tarragona també es van concretar 488 hipoteques, cosa que representa un augment del 7,5% respecte a l´agost del 2016, amb un import mitjà de 95.780 euros. En canvi, a la demarcació de Lleida es va produir un descens en el nombre d´hipoteques sobre habitatges signades, concretament del 13%, amb 134 operacions signades. En aquest cas, l´import mitjà va ser de 90.922 euros.

Catalunya va ser el tercer territori de l´Estat amb un major nombre d´hipoteques constituïdes a l´agost, per darrere d´Andalusia –amb 5.877– i la Comunitat de Madrid –amb 4.471– i va ser la segona amb un major capital prestat (534,5 milions d´euros, només superada per la Comunitat de Madrid (695,5 MEUR).