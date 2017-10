Una polsera intel·ligent ajuda a comprar pisos mesurant impulsos físics

Investigadors de la Universitat de Saragossa i de la Universitat Politècnica de València han dissenyat un nou sistema intel·ligent que, després de mesurar els impulsos físics a través d'una polsera digital, recomana al seu usuari el millor lloc per viure mentre intenta comprar o llogar una casa. El nou sistema tria el millor barri per viure basant-se en el benestar de la persona i en funció dels nivells d'estrès que presenta l'usuari mentre visita la zona. El sistema és capaç de valorar el barri en el qual l'usuari se sent més còmode, ajudant-lo a seleccionar la zona que li aporta major benestar.

Segons els investigadors de l'Institut IGIC del Campus de Gandia de la UPV i de la Universitat de Saragossa, l'algoritme «utilitza un sistema de puntuació per expressar les valoracions del benestar obtingudes després de processar la informació procedent dels sensors». Els sensors mantenen una connexió amb el telèfon mòbil intel·ligent o smartphone de l'usuari,i li permeten transmetre la informació a un servidor que contrasta les dades obtingudes amb les dades de l'agència immobiliària.

Les puntuacions de tots els usuaris del sistema són emmagatzemades a la base de dades per poder determinar els barris que són més atractius i còmodes d'una ciutat. Això suposa una revolució en la compravenda immobiliària segons s'ha entès fins ara, dotant el benestar de les persones d'una importància molt més gran que la que se li ha donat habitualment.

Jaime Lloret, director de l'Institut IGIC del campus de Gandia de la UPV, explica que un dels avantatges del sistema «és la seva facilitat d'ús». «Un cop realitzat el mesurament inicial del VFC (Variabilitat de la Freqüència Cardíaca), l'usuari no necessita introduir més dades en el sistema mentre visita els barris i els habitatges en què està interessat», explica Lloret. L'investigador afegeix que un cop finalitzades les visites, el sistema envia la seva recomanació al mòbil de l'usuari.



La importància de l'estrès

Raquel Lacuesta, investigadora de la Universitat de Saragossa, assenyala que actualment «l'estrès és el causant d'un gran nombre de malalties». «L'ambient en el qual s'habita és un factor determinant en els nivells d'estrès d'una persona, de manera que, utilitzant el nostre sistema, pretenem millorar el benestar de les persones a l'entorn domèstic», va assenyalar Lacuesta.

El treball desenvolupat per les universitats valenciana i aragonesa ha estat publicat a la revista IEEE Access. L'IGIC del Campus de Gandia, després de poc més de vuit anys d'existència, ha aconseguit situar-se entre les quinze primeres entitats de recerca de les 83 presents a la UPV.