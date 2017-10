El PP acusa la Generalitat de no complir «les obligacions» amb el sector agrari català

La presidenta del Partit Popular de Lleida i presidenta de la Comissió d'Agricultura del Parlament, Marisa Xandri, assegura que el Govern de l'Estat «paga els ajuts agraris que corresponen a Catalunya sense cap tipus de problema i en els terminis». En resposta als sindicats Unió de Pagesos, JARC i a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Xandri ha puntualitzat que des del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) «s'han subministrat puntualment tots els imports que Catalunya ha sol·licitat en el marc del prefinançament de fons establert i a través del qual la direcció general del Tresor remet a les comunitats autònomes els fons necessaris per tal que puguin abonar els ajuts agraris». En aquest sentit, la diputada popular sosté que si els agricultors no han rebut la seva part, «és perquè la Generalitat no compleix les seves obligacions amb el sector».

Xandri ha assegurat que «entre l'1 i el 15 d'octubre s'han abonat a la Generalitat 23,69 milions d'euros, mentre des de l'inici de l'exercici s'han pagat 307 milions». Són quantitats que financen programes com ara el Pla de consum de fruita a les escoles, els programes estatals de suport al sector vitivinícola, els pagaments a les pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, els pagaments per als joves agricultors o les ajudes per a emmagatzematge privat de carn de porcí, segons ha detallat la diputada. Així mateix, Xandri ha recordat també que els ajuts de la PAC estan exclosos del procediment de control establert en l'Ordre HPF/886/2017, que estableix la intervenció de les finances de la Generalitat per part del Ministeri d'Hisenda. UP, JARC i la FCAC exigeixen al Govern espanyol el desbloqueig de partides d'Agricultura «essencials» per al sector. Les afirmacions de Xandri arriben després que Unió de Pagesos, JARC i la FCAC demanessin a la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, que intercedeixi davant del seu homòleg d'Hisenda per tal que el Govern de l'Estat autoritzi la revocació, de forma «urgent», del bloqueig de les partides pressupostàries «d'extraordinària necessitat» per al sector. La petició responia a la situació de «bloqueig efectiu» per part de l'Estat de partides per al desenvolupament de l'activitat agropecuària, forestal i agroindustrial, especialment en el cooperativisme agrari, incloses en els programes bloquejats pel Ministeri d'Hisenda arran de la intervenció de les finances de la Generalitat, segons denuncien les tres entitats agràries. Reclamen el desbloqueig de les partides destinades a Agroambient i clima, ramaderia ecològica, forestals i d'agroindústria; assegurances agràries; sanitat animal i vegetal; cooperativisme agrari; prevenció i lluita contra incendis, i certificació i control de la qualitat alimentària.