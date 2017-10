Yellen tensa la corda

Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal (el banc central dels EUA), torna a tensar la corda. Aquest mes ha començat el major replegament monetari de la història en el seu gradual camí de tornada a l'ortodòxia. Es tracta d'una operació delicada i sense precedents per les seves proporcions i

que pretén la reconducció del balanç del banc emissor del planeta –després de la seva gegantina expansió des de 2009 per combatre la crisi– i la consegüent reabsorció de la ingent liquiditat a injectar des de llavors en els mercats.

El replegament –cautelós i paulatí– va començar a produir-se el

18 de desembre de 2013, quan la Reserva Federal (Fed) va disminuir la compra de deutes públics i privats; va entrar en segona fase el 29 d'octubre de 2014, un cop que va suspendre totalment les adquisicions, que des d'aquell moment va deixar de créixer; el 16 de desembre de 2015 va emprendre el tercer tram de l'operació amb la reactivació de la lenta pujada dels seus tipus oficials d'interès; i ara s'està entrant en la quarta etapa, amb la incipient eliminació dels voluminosos riscos que acumula la Fed en el seu balanç i l'inici del drenatge de la fastuosa fabricació de dòlars que va negar els circuits de l'economia.



Estirar la corda

La metàfora que s'està tensant la corda és pertinent. La va usar per primer cop Marriner Eccles, que va ser president de la Reserva Federal entre 1934 i 1948, quan va dir que la política monetària és com una corda: serveix per estirar-la però no per empènyer.

Aquesta cita, molt utilitzada des de llavors pels economistes d'orientació keynesiana, expressa que la política monetària mai té garantit l'èxit quan és expansiva i té la pretensió de ser impuls de l'economia, però sí que té sobrada capacitat de fre i refredament dels riscos de sobreescalfament quan s'aplica amb caràcter restrictiu, ja sigui en la seva faceta més convencional (pujada de les taxes d'interès a curt termini) o, encara

més, en l'extraordinària: reducció

d'actius financers en poder del banc central per forçar el seu abaratiment, amb l'alça consegüent –a través del mercat– dels tipus d'interès a llarg termini (molt més influents que les taxes a curt) i el buidatge de l'abundància de diners minvant la base monetària.



Camí de tornada

Que la política monetària sigui més resolutiva per estirar de l'economia cap enrere que per empènyer cap endavant és el que explica que els bancs centrals estiguin sent molt més cauts i continguts en la retirada d'estímuls del que ho van ser quan es van llançar, amb enorme resolució i diligència, a una profusa relaxació monetària per tallar la gran recessió de 2008.

Els riscos assumits amb la gegantina expansió dels diners en circulació, la compra massiva d'actius de deute i la rebaixa dels tipus d'interès fins al 0%, tot i ser elevats, no són tan portentosos com el possible desencadenament d'efectes perversos si el camí de tornada a la normalitat es produeix de forma precipitada, accelerada o contundent. Els descensos solen ser més perillosos que els ascensos, conduir marxa enrere comporta contingències addicionals i desactivar explosius és més aventurat que sembrar de mines un territori. L'exgovernador del Banc d'Anglaterra Mervyn King nega l'excepcionalitat de la compra de bons pels bancs centrals, que situa entre les pràctiques habituals de les autoritats monetàries. Amb això desdibuixa la frontera entre instruments convencionals i no convencionals dels emissors de diners.

Però el que fa extraordinària i insòlita l'actuació dels últims anys (i que encara persisteix en casos com els bancs Central Europeu, d'Anglaterra i del Japó) és la dimensió i persistència d'unes pràctiques insòlites per la seva contundència i bel·ligerància. La mesura del balanç de la Fed es va quintuplicar en sis anys: era el 2009 de 0,88 bilions de dòlars i des d'octubre de 2014 es manté en 4,44 bilions, una xifra mai aconseguida abans a la història. Això suposa, al tipus de canvi actual del dòlar, que la Fed, que fa vuit anys equivalia a 0,75 vegades el PIB d'Espanya, avui representa 3,4 vegades el valor anual de la producció espanyola. Ni tan sols a la Gran Depressió dels anys 30 s'havia arribat tan lluny. Llavors tot just va aconseguir, en relació al PIB dels EUA de cada època, un terç de la mida actual, segons Michael Bordo i Arunima Sinha.



Gran retirada

Per això l'actual procés de reversió ha estat batejat per alguns autors com la «Gran Retirada» perquè es tracta d'abandonar el que el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Internacional de Pagaments de Basilea (BIS) van qualificar d'«aigües desconegudes» i «territoris ignots», i que ha suposat acostumar durant un decenni els hipersensibles mercats financers globals a unes anòmales condicions artificioses de liquiditat immensa i tipus ínfims. «La Fed no ha fet una cosa així. Així que no pot estar segura de quins efectes tindrà», va dir David Wessel, director del centre Hutxchins de Política Fiscal i Monetària de la Broocking Institution. James Athey, gerent d'Inversions d'Aberdeen Standard Investments, va assegurar en el mateix sentit: «Ningú ho ha fet abans i ningú pot afirmar el que va passarà». I el banc francès d'inversions Natixis va dir el 28 de febrer que «l'expansió monetària no convencional és com la pasta de dents: una vegada que la treus del tub és molt difícil tornar-la a ficar». La substància del cas explica la vacil·lació de la Fed i les disparitats de criteri internes en els últims anys sobre com actuar, i justifica que el pla que s'ha començat a executar s'hagi dissenyat sobre tres premises: lentitud en la marxa enrere, que sigui incompleta i que en tot moment sigui predictible.



Replegament passiu

El procés s'està portant a terme de forma passiva: La Fed es limitarà a deixar morir (i no en la seva totalitat) les seves inversions a mesura que vencin (10.000 milions mensuals) i augmentarà amb compte (a una taxa de 10.000 milions més cada trimestre, fins a arribar als 50.000 milions al mes) la dosi d'amortització natural de títols que no es renovin amb noves compres de bons del Tresor i de cèdules hipotecàries. Amb això s'intenta prevenir i neutralitzar la gestació de tensions i turbulències als mercats, i evitar la caiguda incontrolada del valor dels bons, l'augment ràpid dels tipus a llarg termini i l'apreciació excessiva del dòlar.

Fins i tot amb aquestes precaucions, Yellen ja va anunciar el 12 de juliol que ni tan sols es farà tot el recorregut de tornada: la cartera de deute de la Fed es reduirà, ha dit, «a un nivell apreciablement menor que l'actual però més gran que el d'abans de la crisi financera». S'especula que, en comptes de tornar als 0,88 bilions de 2009, la cartera de la Fed es quedarà amb almenys 3,5 o 2,5 bilions de risc en el seu poder.

Al ritme de desinversió anunciat, la Fed necessitaria almenys una dècada per aprimar la seva grandària fins als nivells previs a la crisi, i Bill Gross (l'anomenat «Rei dels bons»), gestor de Janus Capital, va aventurar al maig que la Fed necessitaria vint anys per restablir la situació de l'inici sense convulsionar els mercats financers.



Impacte

La responsabilitat de la Fed és enorme. Es tracta del major banc central, fa servir la principal divisa de reserva internacional, condiciona els preus i les rendibilitats dels bons més líquids del planeta i és l'autoritat monetària de la major potència econòmica del món i que ocupa una posició central en el sistema financer internacional.

La influència de les seves decisions es projecta a la resta d'àrees monetàries a través dels mercats canviaris i de renda fixa, del seu impacte a les borses, els fluxos de capitals i els saldos comercials. L'FMI va vaticinar el dia 7 que la normalització de les condicions financeres i monetàries pot arribar a suposar, segons sigui satisfactòria o fallida, fins a tres punts percentuals de diferència en el creixement mundial. Queda també el dubte de si l'economia global serà capaç de recuperar de manera íntegra la posició, el comportament i els trets que li van ser propis abans de la descomunal ofensiva monetària. Per molt que s'assequi, el paper, un cop mullat, mai recupera la textura, el llustre i les seves propietats originals.