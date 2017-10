L'insostenible augment del deute públic

ortir d'una crisi a cop de préstecs és una solució molt arriscada i irresponsable. De fet, els que es juguen els seus propis diners, com les famílies i les empreses no financeres, han entès el missatge perfectament i estan complint: entre 2010 i 2016 van reduir en 519.513 milions d'euros el seu deute, passant de 2.139.260 milions a 1.619.747. I ho van fer suportant sobre les seves esquenes les fortes retallades econòmiques i socials que va imposar una Administració que predicava austeritat.

I què van fer els gestors públics? Just el contrari: endeutar-se fins a nivells que es poden considerar de risc. Dels 8.404 euros de deute públic que corresponien a cada espanyol el 2007 s'ha passat a més de 24.400 aquest any. És a dir, mentre ciutadans i empreses s'estrenyien el cinturó, l'Estat va passar dels 649.259 milions el 2010 a 1.107.205 el 2016 –un increment de 457.946 milions. I si ens remuntem fins al mes d'agost d'aquest any, ens trobem que la xifra ja ascendeix a 1.133.009 milions. És a dir, el percentatge de deute sobre el Producte Interior Brut (PIB) ha passat de representar el 35,60% el 2007 o el 60,105 el 2010, al 99,45% l'agost de 2017, superant fins i tot el 100% a l'inici de l'any. On està llavors l'austeritat que tant predicava l'Administració? Per descomptat en els seus números no apareix.

I el pitjor d'aquesta situació és el que està per venir per culpa d'aquesta enorme motxilla del deute; els enormes riscos que s'assumeixen.

Els economistes Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff, en el seu estudi «Growth in a time of debt» («Creixement en un període de deute»), van establir un llindar, polèmic, del 90% del PIB per al deute públic, que en cas de superar-se faria caure les «taxes de creixement», «tant en les economies avançades com en les emergents». I molts economistes han coincidit a alertar sobre els riscos d'estar per sobre del 80 o 90% del PIB.

Doncs bé, a Espanya ja superem aquest llindar fa temps. I el problema no es troba solament en el fet de si afecta en major o menor mesura el creixement, també s'afegeix la variable de les incerteses sobre la factura que s'ha de pagar anualment pels interessos d'aquest deute, que augmenta a raó de 550 milions diaris el 2017. De tractar d'amortitzar-la, ja ni en parlem.

Per aquest any, només l'abonament dels interessos per aquest deute suposaran més de 31.000 milions –13.000 més del que es dedica a la desocupació. I no hem d'oblidar que als moments més durs de la prima de risc, aquesta partida va superar els 36.000 milions.

També és necessari tenir present que els interessos que paga l'Estat ara pel deute es troben en uns nivells mínims per la política de tipus baixos impulsada pel Banc Central Europeu, que lògicament té data de caducitat. Actualment, segons les dades del Tresor Públic, s'està abonant un interès mitjà per les lletres, bons i obligacions del 2,79%, però és que abans que esclatés la crisi es movien entorn del 4,3%, una xifra que no es pot descartar, ja que repuntaran; i això es traduiria, atenint-nos als tipus previs al 2007, en al voltant de 15.000 milions anuals més. I prop de tres quartes parts del deute espanyol és a mitjà o llarg termini.

Les incerteses que alimenten la desconfiança dels inversors i la pujada de tipus les tenim ja molt a la vora. L'autoritat fiscal espanyola (Airef) ja ha advertit sobre això: la impredictible situació de Catalunya. Una incertesa que de perllongar-se –tot fa preveure que sigui així– pot arribar a suposar una caiguda del PIB d'entre 4 desenes i 1,2 punts –en l'extrem més greu, la pèrdua de més de 13.000 milions– i incrementar el cost del deute.

I qui pagarà aquesta irresponsabilitat? Les mateixes persones i empreses –via impostos i retallades– que han hagut d'esforçar-se a reduir el seu deute. Que fàcil és jugar amb els diners dels altres. I quin poca factura passa.