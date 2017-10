Les principals petrolieres anuncien guanys nets milionaris el 2017 per la remuntada del preu del barril

La principal petroliera dels Estats Units, ExxonMobil, va anunciar ahir que en els primers nou mesos d'aquest any els seus guanys nets van créixer un 84%, fins a 11.330 milions de dòlars, i els ingressos van augmentar un 17%.

Per la seva part, el gegant francès Total va registrar els guanys més grans amb l'extracció de petroli i gas en més de dos anys, la qual cosa il·lustra la millora d'un sector que ha travessat la desacceleració més profunda en una generació.

Els guanys de Total se sumen a uns resultats sorprenentment bons de ConocoPhillips i Statoil ASA, impulsats per una combinació d'uns preus del cru més alts i profundes retallades de costos. El gegant petrolier francès va dir que el desequilibri mundial entre l'oferta i la demanda que va llastrar els preus durant tres anys, per fi, s'està dissipant.

«El grup va aprofitar al màxim l'entorn favorable», va dir el màxim responsable, Patrick Pouyanne, en un comunicat el divendres. Si bé la situació està millorant, els inventaris segueixen sent alts i la volatilitat del mercat continuarà, per la qual cosa l'estratègia de Total és continuar reduint el preu del petroli que necessita per aconseguir el punt d'equilibri, va dir.



Guanys d'ExxonMobil

Per la seva part, en donar a conèixer els seus resultats trimestrals i de l'acumulat fins a setembre, ExxonMobil va indicar que el guany per acció en els primers nou mesos va ser de 2,66 dòlars, enfront del benefici d'1,47 dòlars que va tenir en el mateix període de l'any passat.

Els ingressos en els primers nou mesos van arribar a 192.328 milions de dòlars, per sobre dels 165.078 milions anotats entre gener i setembre de l'any passat.

Respecte al tercer trimestre de l'any, el període que més seguia avui Wall Street, ExxonMobil va tenir un augment del 50% en els seus beneficis nets respecte al mateix període de l'any passat, fins a 3.970 milions de dòlars.

El guany net trimestral per acció va ser de 93 centaus, per sobre dels 63 centaus que va haver-hi en el tercer trimestre de 2016, mentre que els ingressos van créixer un 13%, fins a 66.165 milions de dòlars.

Aquestes dades van estar per sobre del que esperaven els analistes, que calculaven un guany trimestral per acció de 86 centaus de dòlar i uns ingressos per 62.800 milions de dòlars.

Malgrat això, els resultats de la petroliera no estaven sent ben rebuts avui en Wall Street, ja que els seus títols cedien un 0,67% mitja hora després de l'obertura de Wall Street.

La companyia va anunciar que l'impacte de l'huracà Harvey, que va castigar els Estats Units a l'agost i setembre passats, va representar una reducció de 4 centaus de dòlar en el guany trimestral per acció.