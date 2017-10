Abertis, un viatge d´anada i tornada per a l´empresa presidida per Florentino Pérez

ACS ha entrat en la licitació per Abertis, per la que també competeix la italiana Atlana, amb objectiu de retornar al negoci de les concessions. Aquesta es tracta d'una activitat repetida, ja que la firma ja va estar present entre 2003 i 2012, precisament a través d'Abertis, i juntament amb el que avui continua sent el seu màxim accionista, La Caixa.

ACS és una indústria de construcció i desenvolupament d'infraestructures, tant civils com industrials. El seu conseller delegat és el president del Reial Madrid, Florentino Pérez.

D'altra banda, Abertis va néixer el 2003 fruit de la fusió per absorció d'Aurea (Dragados) i Acesa, que estava controlada per La Caixa i acabava d'adquirir a Iberpistas, una triple unió que va donar lloc a la més gran concessionària d'Espanya.

En paral·lel a la creació d'Abertis, ACS va comprar Dragados, que llavors comptava amb l'11,3% del capital de la companyia, de la qual el grup de Florentino Pérez va arribar a controlar el 25,85 %.

A l'agost del 2010, ACS, en plena batalla per Iberdrola, va vendre el 15,55% d'Abertis a CVC i posteriorment, a l'abril del 2012, el 10% a la mateixa concessionària i a OHL, que va arribar a controlar més del 14 % de la gestora d'infraestructures, de la que va sortir entre l'any passat i aquest.

Ara, cinc anys després, ACS ha llançat, a través de la seva filial alemanya Hochtief, una oferta pública d'adquisició (opa) pel cent per cent d'Abertis a un preu de 18,76 euros per acció, fet que suposa valorar la concessionària d'autopistes en 18.580 milions, el 17 % més que els 16.314 milions d'euros posats sobre la taula per Atlantia.

L'operació preveu la possibilitat que part del pagament es faci en accions de Hotchief i suposaria una bolcada en el negoci d'ACS, l'àrea de Construcció de la qual va facturar en el primer semestre 13.102 milions d'euros i dels quals només 40 milions van ser aportats per Iridium, la seva societat de concessions.



Col·laboració amb La Caixa

Avui, el màxim accionista d'Abertis és Criteria (22,5 %), braç inversor de la Fundació Bancària La Caixa, que, al costat de la resta del consell d'administració, s'ha mostrat disposat a acceptar l'oferta pública d'adquisició d'Atlantia en la seva modalitat de canvi per accions després de considerar atractiu el projecte des del punt de vista industrial i millorable el pagament en efectiu.

«Nosaltres fundem Abertis amb La Caixa i hem estat vuit anys asseguts junts en el Consell d'Administració. La nostra relació amb La Caixa és immillorable i jo estaria encantat que pogués estar en aquest projecte», ha dit recentment el conseller delegat d'ACS, Marcelino Fernández Verdes, qui restava així importància al suport manifestat a l'empresa italiana.

El també president del Comitè Executiu de Hochtief ha defensat que l'oferta del seu grup és «molt competitiva» i ha destacat la «complementarietat absoluta» de les dues companyies per competir en un mercat en auge, el de les PPP, associacions publicoprivades per al finançament, construcció i explotació d'infraestructures.

«El balanç d'una empresa constructora té certes limitacions a l'hora d'aconseguir finançament» per a aquest tipus de projectes, ha explicat Fernández Verdes, qui va assenyalar que una companyia com Abertis, amb actius ja en operació, podria aportar la liquiditat necessària per invertir en nous projectes.

Segons l'executiu, la unió de Hochtief, filial alemanya d'ACS, i Abertis els donaria avantatge per competir per projectes que ja tenen identificats als països en els quals ja té una presència consolidada i on el seu valor supera els 200.000 milions d'euros.



Nova estructura financera

Sobre el tema de quina serà la participació que finalment tindrà ACS en el nou Hochtief després de la seva fusió amb Abertis, ha assenyalat que el fet més probable és que estigui per sota del 50%, encara que tot dependrà del nombre d'accionistes que acceptin el canvi per accions.

L'estructura financera que suportarà l'operació també dependrà d'aquest canvi i d'altres factors, com les possibles desinversions d'actius d'Abertis, entre els quals es troben Cellnex i Hispasat.

L'estructura final està «perfectament resolta, garantida i tenim cobertura més que suficient», va dir el màxim executiu d'ACS, que també va deixar la porta oberta a la incorporació d'un soci inversor, encara que ara per ara aquesta opció no estigui sobre la taula.