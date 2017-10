Es reprèn el judici a l´excúpula d´Abengoa amb els informes de les parts

L'Audiència Nacional reprèn demà, amb els informes de les parts, el judici a l'excúpula d'Abengoa per les indemnitzacions que van percebre l'expresident Felipe Benjumea i l'exconseller delegat Manuel Sánchez Ortega després de deixar la gestió de la companyia abans que se sol·licités el preconcurs.

L'encarregada d'inaugurar aquesta recta final serà la Fiscalia, que en l'última sessió ja va anunciar una modificació del seu escrit de conclusions provisionals per un error en la tipificació del delicte sol·licitat per als tres membres de la Comissió de Nomenaments i Retribucions: Mercedes Gracia, Alicia Velarde i Antonio Fornieles. La Fiscalia podria elevar ara la seva petició inicial fins als quatre anys de presó, en tractar-se de quanties superiors als 250.000 euros.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal del cas, José Perals, considera que tots tres van pactar pagaments d'11,4 i 4,5 milions d'euros a Benjumea i Sánchez Ortega, respectivament, en concepte d'indemnització per cessament anticipat per al primer i de no competència per al segon, sabent que la companyia «ja travessava una greu crisi, i s'estava a punt de negociar o s'havia negociat amb els bancs una ampliació de capital».

Els advocats de l'acusació, Felipe Esquerre i Eliseo Martinez demanen per als acusats penes d'entre 5 i 3 anys i mig de presó, es mostraven convençuts que el tribunal dictarà una «sentència justa que sancionarà aquesta pràctica dels alts executius».