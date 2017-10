La bogeria de Puigdemont i el «seny» basc

Iñigo Urkullu va transmetre a Puigdemont l'oferta que, en cas d'haver estat acceptada, podria haver reconduït el conflicte català a una zona més temperada: a petició d'empresaris catalans que al seu torn havien contactat amb altres bascos per acostar-se al lehendakari, i presumiblement amb l'anuència del Govern central, el mandatari basc va plantejar a l'ara expresident de la Generalitat que si estava disposat a convocar eleccions Rajoy, ho estaria a no aplicar el 155. En les hores següents, Urkullu va rebre una resposta afirmativa per correu electrònic. I cal pensar que va quedar estupefacte, com a punts catalans i espanyols, quan el dijous Puigdemont, sota pressió dels seus socis, va empènyer la bola cap al Parlament, cap a la declaració unilateral d'independència i cap a la intervenció de l'autonomia per Madrid.

Urkullu va tractar que Puigdemont recuperés el «seny»: el sentit comú, la serenitat de judici que tradicionalment s'ha considerat un tret que defineix als catalans. La combinació d'aquest «seny» i del pragmatisme econòmic van donar temps enrere importants dividends a l'autogovern de Catalunya, quan l'extinta CiU comprava els seus suports parlamentaris per donar majories a governs minoritaris del PSOE o del PP a canvi de la cessió de més competències o de negociar de forma bilateral reformes en el finançament autonòmic que a continuació pràcticament s'imposaven a la resta de comunitats de règim comú.

Un cop perduda la mesura i el seny en una part de Catalunya, avui el «seny» és més assumpte dels bascos («zentzua», es diria en basc) i en tractarà d'apel·lar Mariano Rajoy de nou en les pròximes setmanes per negociar els Pressupostos Generals de l'Estat. Europa ha emplaçat per escrit al Govern del PP a presentar-hi uns comptes que garanteixin el compromís de reduir el dèficit públic al 2,2% en 2018. Brussel·les dona suport sense fissura a Espanya en la crisi catalana i sap que aquesta tindrà un cost en el creixement econòmic del país, però la missiva pressupostària sona a avís que, malgrat que es comprenen les singulars dificultats domèstiques, la UE no passarà per alt més incompliments amb la senda del dèficit i, arribat el cas, tornarà a exigir disciplina (retallades de despesa o pujades d'impostos).

Rajoy necessita els cinc vots del PNB (els de Ciutadans ja els té assegurats) o l'abstenció del PSOE per tirar endavant uns comptes. Això últim és inviable. Pedro Sánchez s'ha enganxat al PP en la defensa de la Constitució, en l'aplicació del 155 a Catalunya i en la convocatòria d'eleccions, però no farà concessions amb els Pressupostos. I per al PNB, contrari a la intervenció de l'autogovern català per genètica nacionalista i temorós d'un renaixement de les posicions «abertzales» més radicals al País Basc, resulta incòmode negociar amb Rajoy, almenys de moment.

Temps al temps. El diàleg pressupostari pot estar ara fora de joc, però el «seny» basc va ensenyar la poteta el setembre passat, quan Josu Erkoreka, conseller d'Urkullu, va emplaçar al Govern central a parlar sobre la transferència de 37 noves competències, entre elles dues altament sensibles: les presons i la gestió econòmica de la Seguretat Social (cobrament de cotitzacions i pagament de prestacions, encara que sobre el paper sense trencar la caixa única). Així que el lehendakari i el PNB estarien en posició de canviar els seus cinc vots del Congrés per una ampliació molt rellevant de l'autogovern. Després d'haver seguit també el manual del «seny» per obtenir, a canvi del suport als Pressupostos de 2017, compromisos per valor d'uns 5.000 milions d'euros. Entre ells, els corresponents a una rebaixa històrica de l'anomenat contingent basc que farà més privilegiada (i subvencionada per la resta dels espanyols) el finançament d'una de les autonomies més riques de l'Estat.