L´economia espanyola modera una dècima el creixement, fins al 0,8%, en el tercer trimestre

L'economia espanyola ha moderat el seu creixement en el tercer trimestre de l'any, en avançar el 0,8% en taxa trimestral, una décima menys que la registrada entre abril i juny, segons la dada avançada ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquesta dada, que acumula ja setze trimestres consecutius en positiu, implica, no obstant això, un alentiment del creixement econòmic, després de quatre trimestres sense moderar-se, amb taxes del 0,7% en el tercer i quart trimestres de 2016; del 0,8% en el primer d'aquest any, i del 0,9%, en el segon.

La variació anual del PIB entre juliol i setembre va ser del 3,1%, igual a la comptabilitzada en els tres mesos anteriors, de manera que acumula 16 trimestres consecutius pujant.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va considerar que aquestes dades mostren un creixement «fort» i que es complirà la previsió del Govern del 3,1% per 2017, al mateix temps que ha deixat clar que el conflicte a Catalunya no afectarà l'evolució de l'economia espanyola en el quart trimestre de l'any.

No obstant això, sí que tindrà un impacte sobre el PIB català en els tres últims mesos de l'any, ha dit el ministre, perquè la incertesa i inquietud generades per l'anterior Govern de la Generalitat han suposat una aturada de consum i inversió i una contracció de crèdit.

En cas de confirmar-se el pròxim 30 de novembre, la taxa trimestral coincidiria amb l'avançada el passat 28 de setembre pel Banc d'Espanya, qui va atribuir el lleu alentiment al menor ritme de creació d'ocupació i de fluxos comercials.

Així mateix, el supervisor va deixar clar que la demanda nacional seguirà sustentant el creixement, mentre que el sector exterior reduirà la seva contribució respecte al trimestre anterior.

El creixement del PIB serà molt intensiu en el factor treball amb un moderat ritme d'avanç dels costos laborals unitaris, encara que s'alentirà l'avanç de l'ocupació, amb una alça del 2,7% per al conjunt de l'any, i la taxa d'atur se situarà en el 16,3% a tancament de 2017.

Per al servei d'estudis del BBVA, el creixement econòmic del tercer trimestre va estar recolzat en la demanda domèstica, amb una contribució gairebé nul·la de l'externa, i situa la taxa mitjana lleugerament per sobre del 3,0% per al conjunt de 2017.

L'economista de Funcas María Jesús Fernández, va qualificar d'esperada la moderació i va assegurar que no ha estat més aguda perquè les dades de setembre estan sent positives i han corregit en part les no tan bones de juliol i agost.

De cara al quart trimestre, Fernández ha confiat que continuarà el moderat alentiment, si bé no ha pogut quantificar l'impacte que podrà tenir la incertesa per Catalunya, per la qual cosa podria finalment experimentar una moderació més aguda de l'esperat.

Tampoc la coordinadora del Servei d'Estudis de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE), Almudena Semur, es va atrevir a quantificar un impacte pel conflicte independentista, perquè «és aviat per veure si Catalunya ha afectat», però va assegurar que la moderació estava prevista i que segueix sent un ritme de creixement fort.

«Estàvem creixent a ritmes forts, però l'ocupació i el consum han estat menors», va dir Semur, qui va apuntar que les dades de l'últim trimestre solen ser bones pel consum i va considerar que el PIB tancarà l'any amb un increment mitjà entorn del 3,2%.

Per al responsable d'anàlisis macroeconòmiques d'AFI, Daniel Fuentes, l'impacte de la crisi a Catalunya podria pesar de manera significativa en el PIB català, si bé no afectarà les seves previsions per al conjunt de l'economia espanyola per al 2017, que se situa en el 3,1%.