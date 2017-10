VidaCaixa augmenta el benefici un 30,4% fins al setembre

VidaCaixa, la filial asseguradora de CaixaBank, va obtenir un benefici net consolidat de 473,8 milions d'euros fins al setembre, un 30,4 % més que en el mateix període de l'any anterior. Durant el període es van comercialitzar 8.465,5 milions d'euros en primes i aportacions, un 5,7% més que fa un any. Les solucions d'estalvi com el pla individual d'estalvi sistemàtic i l'assegurança individual d'estalvi a llarg termini, així com les rendes vitalícies, han estat el motor d' aquest augment.