Casademont s'integra al grup aragonès Costa però manté la marca i la plantilla

La companyia gironina Casademont, que produeix embotits i té la seu a Bonmatí, a la comarca de la Selva, s'ha integrat al grup aragonès Costa. Tal com ja havia anunciat Costa, tot i el canvi de mans, Casademont mantindrà la marca i la totalitat de la plantilla actual –de 201 treballadors-. Així doncs, es culmina el procés de compra per 21,9 milions d'euros aprovat aquest estiu pel Jutjat Mercantil de Girona, en el marc d'un concurs de creditors, després que no s'hagin fet al·legacions a l'acord de compra presentat aquest estiu.

L'operació ha implicat la creació de la societat Casademont 1956 Meat, participada en la seva totalitat pel grup Costa, i completa una estratègia de Costa per convertir-se en una companyia vertical.

D'altra banda, Casademont també seguirà produint als seus dos centres de producció: la fàbrica central de Bonmatí i la planta Palol de Revardit , al Pla de l'Estany, que ocupen 40.000 metres quadrats.

A finals de juny, Casademont va presentar un concurs de creditors al Jutjat Mercantil de Girona amb un deute de 25 milions d'euros. Només va fer oferta de compra el grup Costa, per valor de 21,9 milions d'euros –aprovada pel titular del jutjat a finals de juliol- i amb els compromisos de mantenir tant la marca com els treballadors. En els darrers cinc anys, l'empresa d'embotits havia baixat un 40% la facturació i havia reduït plantilla en més de 100 treballadors.

«Les nostres inversions per als propers mesos estan dirigides a recuperar la nostra posició en el mercat i tenim diversos llançaments de productes en els quals estem treballant en les dues plantes», va explicar el director general de Casademont, Francesc Gómez, en un comunicat.



Una companyia vertical

D'altra banda, per al grup aragonès –un dels grups d'Espanya que més porcs processa-, l'adquisició implica completar una estratègia per convertir-se en una companyia vertical que abasta tots els processos: des del pinso, les granges, l'escorxador i la producció d'embotits.

Actualment, Casademont té una capacitat de producció de 25.000 tones anuals d'embotits amb una forta presència internacional –que suposa el 58% de la seva facturació-. «A nivell estratègic, apostem per potenciar significativament les línies clàssiques de xarcuteria: de pernil cuit i curat de Casademont i la gamma de fuets, llonganisses i xoriços», va dir el conseller delegat del grup aragonès, Jorge Costa, en el mateix comunicat.

Amb la integració de Casademont al grup, Costa també guanya presència a Catalunya. Aquesta empresa aragonesa, precisament, ja va adquirir al mes de gener passat Càrniques Toni Josep, amb seu a Vic.