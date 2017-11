Les conciliacions laborals creixen un 5% a Girona el 2017

El mercat laboral es mou i també els conflictes que l'acompanyen. Les conciliacions laborals van en augment a les comarques gironines en el que portem de 2017. En els primers 8 mesos de l'any es van registrar 3.343 paperetes de petició de conciliació en els serveis territorials gironins, el que significa un 5% més que les 3.184 peticions de l'any passat. És un indicador que també s'observa en la variació anual entre setembre de 2016 i agost de 2017 comparada amb el mateix període anterior, encara que llavors el creixement és del 3,4%. En el global de Catalunya, la mediació obligatòria prèvia a la demanda judicial s'ha vist incrementada un 2,9% fins a l'agost respecte dels primers vuit mesos de 2016.

El creixement d'aquestes peticions a les comarques gironines és una tendència que es va començar a registrar a partir de 2015. En aquell any es van registrar 4.581 peticions individuals en dotze mesos. L'any passat es van superar les 4.800 i aquest any haurien de registrar-se més de 1.500 peticions en l'últim quadrimestre, ja que a l'agost se superaven els 3.340 registres.

Malgrat que s'està produint un repunt de les xifres de la conciliació, encara es troben lluny de les dades de 2013, quan a Girona es van registrar gairebé 6.000 peticions en un any, més d'un miler més de registres presentats.

Pel que fa exclusivament al mes d'agost, l'última dada feta pública per la Generalitat, es van comptabilitzar 299 peticions de conciliació individual que signifiquen un 4,5% més que l'agost de 2016, quan es van demanar 286 conciliacions. Es tracta d'una dada significativa, atès que a Catalunya en el mateix mes les peticions han baixat un 26% respecte de l'any passat.

En conjunt s'observa, que la conflictivitat laboral és més intensa a les comarques gironines - i també a les comarques de Tarragona- que a la resta de Catalunya. De fet, a Catalunya el creixement és d'un 2,9% fins a l'agost, però en els últims 12 mesos el registre baixa fins a un 2%. En números absoluts, es comptabilitzen poc més de 71.000 casos, molt allunyats dels 93.254 registres de 2013. Per altra banda, pel que fa a les quantitats acordades en els procediments de conciliació. Els gironins han pogut reclamar més d'1,3 milions d'euros només durant el mes d'agost.

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat Social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través del portal de la Generalitat o bé presencialment als Serveis Territorials de Girona. En la mesura en què és un requisit preprocessal obligatori i constitueix el primer esglaó del procediment laboral, l'assessorament professional pot ajudar a resoldre el conflicte.