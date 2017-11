El rebut de la llum augmenta un 7,5 % a l´octubre i es converteix en el segon mes més car de l´any

La factura de la llum per a un consumidor domèstic mitjà acollit a la tarifa regulada (Preu Voluntari al Petit Consumidor o PVPC) ha pujat a l'octubre un 7,48% pel que fa a la de setembre i ha aconseguit el segon import més alt en tot l'any només per darrere del de gener.

El rebut per a un consumidor tipus -amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum anual de 3.000 quilowatts hora (250 quilowatts hora al mes)- s'ha situat a l'octubre en 60,16 euros, segons els resultats del simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

La factura de la llum ha pujat a l'octubre un 2,7% pel que fa al mateix mes de l'any passat, encara que és un 12,18% més barata que la de gener de 2017, que va assolir els 67,49 euros. Al gener, els preus de l'electricitat al mercat majorista -que determinen entorn d'un terç de la tarifa regulada- van aconseguir anivellis rècord per l'ona de fred, l'escassetat de vent i pluja, i la pujada del gas natural.

En el mes d'octubre que ara acaba el preu de l'electricitat per als consumidors acollits a la tarifa regulada va assolir el seu nivell més alt de l'any en arribar als 182,54 euros per megavat hora.

La pujada va estar motivada per la menor aportació de les centrals hidràuliques i pel cost més gran dels serveis d'ajust del sistema, la finalitat del qual és adaptar l'oferta d'energia elèctrica a la demanda a cada moment.

Fins al passat 23 d'octubre el preu horari més alt que hi havia hagut aquest any per als consumidors acollits al PVPC va ser el que es va registrar entre les 21 i 22 hores del 25 de gener, en què va aconseguir els 182,05 euros per megavat hora.

Per evitar pujades com la que es va produir el 23 d'octubre el Ministeri d'Energia ha inclòs en l'ordre ministerial sobre interrumpibilitat que aquesta pugui ser utilitzada com un mecanisme de mercat quan sigui més barata que la potència terciària que s'utilitza per ajustar l'oferta i demanda en el sistema.