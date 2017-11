Jutgen un constructor per estafar dues parelles venent cases que van quedar a mig fer

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un constructor acusat d'estafar dues parelles a qui va vendre cases que van quedar a mig fer a Sarrià de Ter. Segons sosté la fiscalia, el promotor va signar contractes privats de compravenda amb els futurs propietaris fixant unes condicions que al final no es van complir. En essència, l'acord consistia a aixecar les cases (que s'havien d'entregar finalitzades) i, en el moment de signar l'escriptura pública, cancel·lar una hipoteca que pesava sobre la finca. Després de mesos d'anar avançant diners per a la construcció, els propietaris van descobrir que els treballs no s'estaven fent ni es farien. «El constructor va dir que presentaria concurs de creditors», va explicar un dels denunciants. «Ens van dir que o subrogàvem la hipoteca de 140.000 euros o ens quedàvem sense diners i sense casa», va afegir, recordant que finalment també van haver de posar els diners per finalitzar la casa. La fiscalia demana 8 anys de presó i una multa de 7.200 euros per un delicte continuat d'estafa.

El cas, que va arribar a judici aquest dijous a l'Audiència de Girona, es remunta a l'any 2010, quan les dues parelles van signar un primer contracte privat de compravenda amb el constructor. Segons van assegurar els denunciants al judici, en aquest primer contracte apareixia el promotor com a propietari de les finques, situades a Sarrià de Ter. Aquest seria, segons la fiscalia, la primera irregularitat perquè en aquell moment, la propietat estava a mans de Caixa Terrassa.

A més, segons van assegurar els propietaris al judici, el constructor va assegurar que la hipoteca de 90.000 euros que pesava sobre la finca es cancel·laria en el moment de signar l'escriptura pública. «Vam acordar un preu de 310.000 euros per una casa acabada i lliure de càrregues», va explicar un dels testimonis.

Amb el pas dels mesos, i sota l'excusa de demanar diners anticipats per accelerar les obres i a canvi de descomptes amb el preu final, les dues parelles asseguren que van arribar a avançar més de 100.000 euros cadascun al constructor. «Tot i l'obtenció de diners anticipats pels perjudicats, les obres no s'han dut a terme», recull la fiscalia.

Els propietaris, veient que els treballs no avançaven, es van posar en contacte amb el constructor en diverses ocasions. Segons van declarar, primer deia que la seva prioritat era acabar altres cases que tenia en marxa, després que havia tingut alguns problemes econòmics i, finalment, va reconèixer que no acabaria les cases (de les quals només n'havien fet els fonaments i aixecat les parets exteriors). «Va dir que presentaria concurs de creditors», va explicar un dels propietaris.



Tirar endavant o perdre-ho tot

Els denunciants asseguren que aleshores es van veure en la disjuntiva de «tirar endavant la compra de la casa o perdre-ho tot», perquè el constructor no els podia tornar els diners. Va ser llavors quan, segons asseguren, van descobrir que la hipoteca de la finca ja no era de 90.000 euros, sinó de 140.000. Els dos matrimonis afirmen que no van tenir més sortida que subrogar la hipoteca i comprar les cases inacabades.

La fiscalia considera que el constructor és autor d'un delicte continuat d'estafa i demana inicialment que el condemnin a 8 anys de presó i a pagar una multa de 7.200 euros. En matèria de responsabilitat civil, sol·licita que indemnitzi les víctimes amb 140.000 euros per parella més interessos per la hipoteca subrogada i, també, els diners de la diferència entre el valor de l'immoble en l'estat que el van comprar i les quantitats abonades en concepte d'avançaments.