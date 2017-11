El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, a la venda

El jutjat mercantil número 1 de Girona ha engegat el procés per posar a la venda el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) amb la publicació de l'edicte a través del qual es donen a conèixer les condicions per optar-hi i el calendari. La primera fase contempla la venda directa del complex en fase de liquidació per un import de 22.833.000 euros. Si això no es produeix, els diferents edificis es posarien a licitació en tres lots. El primer, comprendria el centre d'empreses, el Jaume Casademont i el CENTA, per un valor de 13.808.000 euros. El segon lot inclouria l'edifici Narcís Monturiol (a la venda per 3.553.000 euros) i, el tercer, l'edifici H2O (que acull l'ICRA) per un import 2.091.0000 euros. La tercera fase subdividiria el primer lot en tres unitats separades i, si finalment, cap d'aquestes opcions es concreta, la UdG podria ser la propietària del parc sota el compromís de pagar la hipoteca pendent i que se situa en un deute de 10,4 MEUR.

El Parc Científic de Girona, a la venda. El jutjat mercantil número 1 de Girona ha publicat l'edicte de publicitat a través del qual engega tot el procés, en el marc de la liquidació en la qual es troba immers el complex. El document inclou la informació dels diferents béns materials (com els edificis) i immaterials (com ara el personal) del parc inclosos al pla de liquidació i estableix com es gestionarà la venda. També es deixa clar que els espais hauran de mantenir els usos que té actualment i que se centren en la recerca i la transferència de coneixement.

El mecanisme establert contempla, tal i com ja va avançar el rector de la UdG, Sergi Bonet, fa uns dies, fins a quatre fases. La primera (i, segons Bonet, la menys probable) preveu la venda directa de tot el conjunt per un valor de 22,8 MEUR. Segons el document, el termini de presentació d'ofertes serà de quatre mesos des de l'aprovació del pla de liquidació, que va tenir lloc el 24 de juliol de 2017 (sense comptar l'agost). Aquest termini es podria prorrogar fins a tres mesos més en cas que l'administrador concursal ho consideri necessari. Per tant, aquesta primera part del procés es podria allargar fins al març de l'any vinent.

En cas que aquesta opció quedi deserta, s'engegaria la segona que preveu una posada a la venda en tres lots. El primer el formarien el Jaume Casademont, el CENTA i el Centre d'Empreses (13,8 MEUR); el segon, el Narcís Monturiol (3,5 MEUR), i el tercer, l'edifici H2O, que acull la seu de l'ICRA (2,1 MEUR). Això allargaria el procés uns tres mesos més i si, de nou, no hi opta ningú, s'iniciaria la tercera fase amb una subdivisió del primer lot. En aquest cas, l'edifici del Centre d'Empreses sortiria a la venda per 7.097.538,57 euros, el Jaume Casademont per 3.461.051,78 euros i el CENTA per 488.450,56 euros.

Si cap d'aquestes opcions funciona, aleshores la UdG podria recuperar el complex. De fet, així ho espera el seu rector, Sergi Bonet, tal i com ho va assegurar fa unes setmanes a l'ACN. Bonet assegurava aleshores que precisament les limitacions en els usos de les instal·lacions podrien provocar que cap comprador hi estigués interessat.



Retorn a la UdG

De fet, quarta fase establerta en el pla de liquidació contempla que la UdG es converteixi en propietària dels edificis. Per a fer-ho, hauria d'assumir el deute pendent, que se situa en els 10.391.000 euros (fruit del crèdit que es va signar amb els bancs per al centre d'empreses Giroemprèn) i que s'hauria de tornar, segons Bonet, en 23 anys. Una mesura que seria, en paraules seves, "perfectament assumible" perquè suposaria unes quotes anuals d'uns 600.000 euros.