El 42% dels treballadors asseguren necessitar ajuda per millorar l´ocupabilitat

Els treballadors necessiten ajuda per orientar-se laboralment.

Un estudi de Randstad revela que el 42% dels treballadors a Espanya assegura necessitar consell d'un expert en recursos humans per augmentar la seva ocupabilitat. La taxa d'ocupats que necessita aquest assessorament a Espanya és la quarta més elevada d'Europa, superada per Grècia (53%), França (49%) i Itàlia (48%).

Crida l'atenció que tots els països del sud d'Europa, els més castigats en matèria laboral per la recessió econòmica dins de la Unió Europea, registren les taxes més elevades d'aquest col·lectiu de professionals, situant-se tots ells per sobre de la mitjana europea (35%).

Aquests quatre països han assolit elevades taxes d'atur, superant en alguns casos el 25% (Espanya i Grècia), de manera que, durant diversos anys, els professionals han vist minvades les seves opcions d'accés a un lloc de treball i ara, amb la recuperació econòmica i la reactivació del mercat laboral, consideren que necessiten ajuda d'especialistes en recursos humans per poder accedir a noves oportunitats laborals o orientació en matèria d'ocupació per saber cap a on dirigir els seus esforços a l'hora de formar-se.

Fora de les fronteres europees, cal destacar que els Estats Units és el país amb major índex de professionals que afirmen necessitar ajuda d'un especialista (82%), seguit de la Xina (77%). A gran distància, se situen el Japó (40%) i Austràlia (34%).

L'estudi de Randstad també ha analitzat qui creuen els treballadors que és el responsable de la seva formació. En aquest sentit, el 93% dels ocupats a Espanya opina que la formació és responsabilitat d'un mateix. Aquesta xifra és dos punts percentuals més que la mitjana d'Europa (91%) i superior a la registrada a Alemanya (92%) o el Regne Unit (92%). Tot i que les empreses han incrementat la incidència en aquest camp a través de polítiques de formació i capacitació d'empleats, els professionals encara pensen que la responsabilitat és d'ells mateixos.

Per sobre d'Espanya i de la mitjana europea se situen Itàlia (94%), la Xina (94%), Noruega (94%) i Àustria (94%). Al mateix nivell que Espanya estan Austràlia i Portugal. A la banda contrària, registrant les menors taxes, es troben Països Baixos (90%), Grècia (89%), Luxemburg (86%), França (85%) o Bèlgica (84%). Les dues últimes posicions són per als Estats Units (81%) i el Japó (78%).

Una altra de les conclusions de l'estudi és que l'ocupabilitat està estretament lligada amb la formació, ja que així ho afirma el 94% dels empleats a Espanya, que asseguren que a major nivell formatiu, més gran és la capacitat d'accedir a una feina . A la resta de països europeus, Portugal i Itàlia ocupen la primera i la segona posició, amb taxes del 97% i un 96%, respectivament. A la tercera i quarta posició es troben Espanya (94%) i Grècia (93%).