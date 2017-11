Catalunya,la comunitat on més creix l'atur

Catalunya és la comuitat on més s'ha incrementat l'atur a l'octubre. Tots els sectors d'activitat han vist com s'incrementava l'atur menys la construcció, que l'ha reduït de 147 persones. El sector serveis és el que més ha incrementat la desocupació, amb 12.561 persones més, seguit de l'agricultura amb 1.219 persones més i la indústria amb un lleuger increment de 286 persones. A l'octubre el nombre de contractes que es van signar van sumar 297.849 contractes, l'11,37% més que l'octubre de l'any passat. D'aquests, 41.038 van tenir caràcter indefinit, el 13,78% del total. La resta de contractes, el 86,22%, va tenir caràcter temporal. Del total de persones a l'atur el setembre (no hi ha xifres més recents) només 216.980 aturats rebien a Catalunya algun tipus de prestació econòmica, cosa que deixa la cobertura en un 54,19%. Dels 400.373 aturats que hi havia al setembre a Catalunya, només el 26,63% rebien la prestació contributiva, que suposa menys d'un de cada quatre aturats.