Els experts adverteixen que la inversió immobiliària a Catalunya s´està alentint

Les inversions immobiliàries a Catalunya s'estan alentint des d'octubre a causa del «criteri de risc» en el sector, segons l'assessoria legal CMS, una firma situada en el «top 10» europeu pel que fa al nombre d'advocats en el sector. La incertesa política a Catalunya ha deparat que el client «no està tan disposat a invertir i s'ho pensa més», va explicar el soci de CMS Álvaro Otero en una trobada celebrada amb els mitjans a la seu de l'assessoria a Madrid.

Otero va admetre que «encara no és molt significatiu» el nombre d'operacions immobiliàries que des dels seus despatxos legals s'han cancel·lat des de la consulta de l'1-O a Catalunya, encara que va qualificar de «preocupant» el retard o la paralització que plana sobre les noves inversions

Per tipologia d'immobles, Otero va considerar que des de Catalunya «es detecta un flux» de les oficines per posicionar-se a Madrid, mentre que en el sector hoteler les inversions s'han desplaçat des de l'autonomia catalana fins a llocs de la Costa del Sol, a la província de Màlaga. Va insistirque l'inversor privat «està preocupat» per la situació política catalana i va admetre que algun d'aquests inversors «han aturat les seves operacions» en el sector immobiliari.

Al marge de l'actualitat del sector a Catalunya, Otero va presentar l'informe elaborat per CMS sobre el mercat immobiliari europeu, que fa referència a l'exercici del 2016 i que ha pres en consideració 1.151 transaccions a 14 països.

Les conclusions generals de l'estudi apunten que al sector existeix una escassetat d'oferta davant una major demanda –extrapolable a Espanya– i constata que «els diners estan esperant a entrar» al mercat immobiliari europeu.

Davant aquesta tessitura, l'informe elaborat per CMS revela que l'inversor ha «entrat» en productes diferents, com actius comercials i logístics; hotels –sobretot en mercats com Espanya–, residències d'estudiants o de la tercera edat.



La importància d'Alemanya

Respecte a Espanya, CMS assegura que els inversors comencen a bolcar-se en comunitats autònomes «amb menor incertesa» política o normativa. El lideratge quant al país amb més volum de transaccions a Europa ha canviat. Ara és Alemanya, i no el Regne Unit, el país amb més atractiu inversor a Europa a causa de l'efecte del Brexit, segons CMS.

El responsable de l'estudi, l'alemany Volker Zerr, va vaticinar que «és poc probable» que el 2017 es produirà una caiguda al mercat immobiliari europeu, ja que els béns immobles «es consideren una inversió estable malgrat la incertesa política».