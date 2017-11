Un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) revela que només un de cada quatre treballadors del sector tecnològic és dona i que el sostre de vidre persisteix en aquesta professió. Els resultats de l'estudi presentat a Barcelona, en les jornades «GenTalent: Incorporació, retenció i promoció del talent de les dones en el sector tecnològic», demostren que el sector tecnològic encara està dominat per homes i que per cada dona que treballa a l'àrea de les tecnologies de la informació i la comunicació hi ha 3,5 homes.

Les xifres de l'estudi també apunten que només el 23,8% de les persones ocupades en aquest sector són dones i que la franja d'edat compresa entre els 31 i els 45 anys és en la que la diferència d'ocupació és una mica menor, situant-se en 2 dones per cada 5,3 homes. A més, les dades indiquen que en els casos en els quals és demostrable que les dones tenen la mateixa preparació i la mateixa experiència professional que els homes, la taxa d'atur i de temporalitat de les dones és superior.

Actualment, només el 20% de les dones escullen carreres tecnològiques, encara que la tendència anirà a l'alça, ja que s'estima que, el 2030, el 85% d'oficis que coneixem avui hauran desaparegut i les professions vinculades a l'àmbit de la tecnologia i l'enginyeria creixeran per la necessitat de desenvolupar noves tecnologies per a una societat digital.