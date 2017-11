La nova llei hipotecària amplia el termini d'impagament abans d'un desnonament

El govern espanyol va aprovar el projecte de llei hipotecària que dona més marge d'impagament als propietaris abans que es posi en marxa un procés de desnonament. Mentre que fins ara es podia iniciar un procés d'execució hipotecària a partir del tercer mes d'impagament, la nova llei no ho autoritza fins a la novena mensualitat, durant la primera meitat de vida del préstec, o a partir dels 12 mesos, durant la segona meitat. Ho va explicar el ministre d'Economia, Luis de Guindos, en roda de premsa després del Consell de Ministres. El text també elimina les comissions de cancel·lació de les hipoteques de tipus variable a partir del cinquè any i incentiva passar d'un préstec de tipus variable a fix, amb l'eliminació de les comissions de conversió a partir del tercer any.

El projecte de llei transposa una directiva de la Unió Europea que el govern espanyol havia d'aplicar des de fa més d'un any. Segons de Guindos, més enllà d'aplicar les mesures dictades des de la UE, el text també «intenta incrementar la transparència formal i material» del contractes hipotecaris i «beneficiar als deutors». En aquest sentit, el ministre d'Economia va destacar la voluntat del govern d'incentivar el pas d'hipoteques de tipus variable a fix per al «conjunt d'estoc» de préstecs que, va dir de Guindos, són de tipus variable en més del 90% dels casos.

A partir del tercer any, els contractants d'una hipoteca de tipus variable no hauran de pagar comissions de conversió a un préstec de tipus fix o, en cas de fer-ho en els primers tres anys, serà d'un màxim del 0,25% del capital pendent d'amortitzar. També redueixen l'import de les despeses notarials i de registre. Les reduccions s'apliquen a totes les hipoteques, també les signades amb anterioritat a la llei, en canvi pel que fa a les comissions de cancel·lació hipotecària només a les pactades a posteriori. En el cas de la cancel·lació, s'eliminen les comissions a partir dels cinc anys i es redueixen del 0,5 al 0,25% si es fa abans d'aquest termini.

D'altra banda, el projecte de llei endarrereix els terminis per poder iniciar un procés de desnonament, també per les hipoteques ja en vigor. Durant la primera meitat de la vida del préstec, s'haurà d'haver produït l'impagament de nou mensualitats o l'equivalent al 2% del capital concedit. I durant la segona meitat, de 12 mensualitats o el 4% del capital prestat. Fins ara la llei permetia fixar el termini a les parts i establia un mínim de tres mesos.



Més transparència

Un dels punts més emfasitzats pel ministre de Guindos són les mesures dirigides a millorar la transparència per evitar situacions d'«inseguretat» que s'han produït els darrers anys amb resolucions judicials contra les clàusules sol. Més enllà de rebre una fitxa normalitzada d'àmbit europeu, el deutor haurà de ser assessorat per un notari set dies abans de signar el contracte hipotecari i se li haurà d'entregar una fitxa explicativa de les clàusules més «sensibles». A més, també contempla la possibilitat de crear un model contractual estàndard més «senzill».

Un cop aprovat el projecte de llei pel Consell de Ministres, haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats i del Senat i ara el text compta amb el vistiplau de Ciutadans, Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària.