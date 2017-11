Caixabank, premiada pel seu servei al client

Caixabank ha estat reconeguda per la revista britànica The Banker com la millor banca privada d'Europa en servei al client. La revista del grup Finantial Times va reconèixer la qualitat del servei i l'alt nivell de l'assessorament personalitzat. Paral·lelament, es va anunciar que Caixabank Banca Privada va créixer un 4,9 per cent fins al mes de setembre.