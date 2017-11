Fluidra i Zodiac es fusionen per crear un grup amb vendes de 1.300 milions

El grup de Sabadell Fluidra i la companyia Zodiac es fusionaran per crear un grup amb vendes per valor de 1.300 milions d'euros i un Ebitda combinat de 210 milions d'euros. Ambdues companyies estan dedicades al sector de la piscina i tenen una presència geogràfica complementària que permetrà accelerar el seu creixement i generar més valor per als seus clients, accionistes i treballadors. La nova companyia tindrà un equip humà de 5.500 persones i presència a més de 45 països de tot el món.