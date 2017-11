Europa necessitarà vuit milions d´experts en Big Data l´any 2020

Europa necessitarà vuit milions de professionals de Big Data el 2020, dels quals un milió no podrà cobrir-se per falta de personal format, segons el director i investigador de la unitat Big Data Analytics del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat, Marc Torrent.

Sosté que el sector professional «no podrà crear totes les capacitats i perfils necessaris per atendre la demanda del mercat», malgrat «els esforços i inversions per omplir aquesta bretxa». El Big Data i l'anàlisi de dades és l'àmbit que ha registrat «el creixement més ràpid» en els últims dos anys, dins de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, apunta.

«La tecnologia i el talent són bàsics per poder executar projectes innovadors, així com la cultura de cada companyia», va precisar Torrent, en un escenari marcat pel creixement accelerat de la digitalització. L'investigador remarca que «durant els últims anys s'han generat el 90% de les dades que hi ha registrades al món, produïdes per humans, màquines connectades a internet i registres de processos informàtics». Segons ell, les empreses amb projectes més innovadors en Big Data són principalment grans companyies i empreses més petites i start-ups que neixen amb cultura digital.

Barcelona, que va acollir a l'octubre la tercera edició del Big Data Congress, amb més de 1.500 inscrits, és la tercera ciutat europea en nombre de noves empreses de base tecnològica, segons va dir.