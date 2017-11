Una granja holandesa ven els primers ous produïts sense emetre CO2

A partir d'energies netes, gallines blanques i una alimentació procedent de deixalles, l'empresa avícola holandesa Kipster assegura haver produït el primer ou sense emetre ni un sol gram de CO2. «Fa tres anys ens vam proposar invertir en un nou concepte de granja, on les gallines produïssin l'ou més sostenible del món sense que el preu es disparés per al consumidor», explica un dels cofundadors de Kipster, Ruud Zanders.

La granja, situada al sud d'Holanda, produeix ous de gallines ponedores blanques, de raça Leghorn, que són «més eficients», segons Zanders, ja que «necessiten menys recursos i menys pinso que altres races per produir la mateixa quantitat d'ous».

El segon pas cap a la producció d'un ou lliure de CO2 és l'ús exclusiu d'energies renovables. La firma compta «amb prop de 1.100 panells solars per proveir d'energia la granja i el sobrant el venem a fora», detalla Zanders .

Finalment, el tercer element és l'aprofitament de deixalles de la indústria alimentària per al pinso de les aus, a partir d'«excedents de collita no aptes per al consum humà i que nosaltres sí que podem donar a les nostres gallines, com a cereal procedent de la indústria de l'oli vegetal», afegeix.

Amb aquests tres avenços principals, els fundadors asseguren reduir les emissions de CO2 dels seus ous en un 90%. Això sí, amb un cost d'entre 23 i 24 cèntims d'euro, els ous no contaminants són un 50% més cars que els estàndards.