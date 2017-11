Almirall perd gairebé 100 milions d´euros fins al setembre

La farmacèutica Almirall va perdre 99,7 milions d'euros els nou primers mesos de l'any, davant dels beneficis de 103,5 milions registrats en el mateix període del 2016, resultat llastat per la situació de la seva filial nord-americana Aqua. Segons va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el resultat net normalitzat va arribar als 22,6 milions, un 71,7% menys de l'aconseguit fa un any, mentre que els ingressos totals han arribat a 30 de setembre als 561,6 milions d'euros, davant dels 635,4 milions de l'any anterior. L'ebitda (beneficis abans d'interessos, taxes i amortitzacions) s'ha situat al tancament de setembre en 100,1 milions d'euros, un 45,5% menys que en el mateix període de fa un any, quan va aconseguir els 183,8 milions.

En un comunicat, el conseller delegat d'Almirall, Peter Guenter, va admetre que 2017 «no ha evolucionat de la manera que esperàvem inicialment» i que «la situació d'Aqua als EUA ha demostrat ser molt difícil per diverses raons».



Negoci de dermatologia

Almirall opera a través d'Aqua Pharmaceuticals el seu negoci de dermatologia als Estats Units, que s'ha vist afectat de manera negativa per diversos factors que van portar ja el mes de juliol passat a la companyia catalana a rebaixar les seves estimacions financeres anuals.