Ikea factura 1.466 milions a Espanya i reitera la voluntat d'obrir una botiga a Girona

Ikea va obtenir una facturació de 1.466 milions d'euros al tancament del seu exercici fiscal, entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost d'aquest any, la qual cosa suposa un increment del 5,9% anual, al mateix temps que la plantilla va assolir la xifra de 8.676 empleats, amb la creació de 518 nous llocs de treball.

Tots els mercats de la companyia han experimentat creixement de la seva activitat, amb Catalunya liderant les vendes (356 milions d'euros), seguida de Madrid (342,6 milions d'euros); Andalusia (257,4 milions d'euros); Llevant, que aglutina Murcia i València (212,4 milions d'euros); Nord-oest, amb la Corunya i Astúries (103,9 milions d'euros); Nord, que inclou Baracaldo i Pamplona, 98 milions d'euros; i Central (Saragossa i Valladolid), amb unes vendes de 95,7 milions d'euros.



Segueix l'interés per Girona

Seguint amb la seva expansió a Espanya, la companyia ha anunciat que obrirà una nova botiga a Almeria l'any 2020, amb una inversió superior als 65 milions d'euros i la creació d'uns 800 llocs de treball, 300 d'ells directes, al mateix temps que inaugurarà un nou centre d'atenció al client al maig de 2018 a Valladolid.

Sense fixar terminis, la multinacional ha indicat que manté interés en obrir botigues en els propers anys a Girona, Alacant, Granada, Pamplona, Tarragona i Vigo.

Interior de la botiga d'Ikea a Sabadell | Foto: ACN

A les comarques gironines, uns terrenys de Salt i Vilablareix propers a l'Espai Gironès semblen ser els candidats a acollir el centre comercial. En els darrers 15 mesos s'han desencallat algunes de les traves burocràtiques que frenaven el projecte i Salt va aprovar en referèndum el desenvolupament comercial d'aquella zona. No obstant, encara queden tràmits urbanístics per completar abans no es concreti l'arribada del gegant del moble.



Botiga en línia

"Ha estat un any de grans reptes, amb el llançament de la nostra compra 'online', una clara aposta per la transformació digital i un nou rumb que, després d'haver escoltat als nostres clients, ens porta a apropar-nos al centre de les ciutats", ha ressaltat el director general d'Ikea Ibèrica, Tolga Öncu.

Així mateix, ha explicat que la multinacional ha assumit també el repte de millorar els seus serveis de transport, muntatge i instal·lació de mà de nous proveïdors i segueix apostant per impulsar accions i mesures en matèria de sostenibilitat per tenir un bon impacte en la vida de les persones i el planeta.

Carros en una botiga d'Ikea | Foto: ACN

"Estem en el bon camí, encara que som conscients que encara ens queda camí per recórrer, sense perdre, això sí, el focus en el client. Aprofitarem la nostra estable situació financera per invertir a satisfer encara millor les seves necessitats", ha ressaltat.

D'altra banda, la firma està immersa en un procés de transformació digital que suposa el pas d'un model de botigues tradicionals a un model omnicanal, amb nous punts de trobada com botigues en el centre de les ciutats, 'pick up points' o la compra 'online'.

L'objectiu final és que el 80% de la població arribi a tenir una botiga Ikea a menys d'una hora amb cotxe.

A escala internacional, el Grup Ikea va aconseguir unes vendes minoristes totals per valor de 34.100 milions d'euros en aquest mateix any fiscal 2017, un 3,8% més que l'any anterior (una vegada aplicat l'impacte de les divises i en xifres comparables).