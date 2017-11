El PIB de Catalunya creix un 0,9% durant el tercer trimestre

L'economia catalana manté un «fort creixement» en el tercer trimestre amb un augment intertrimestral de l'activitat del 0,9%, un punt més que l'increment registrat per al conjunt de l'economia espanyola, i una taxa interanual que s'ha situat en el 3,5%, la taxa més alta registrada en l'últim any, segons l'estimació avançada pel departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l'Idescat. El sector industrial va ser un dels principals protagonistes d'aquesta bonança amb una taxa anual del 3,7%, vuit dècimes per sobre de la registrada en el primer i el segon trimestre d'aquest any (2,9%). El creixement intertrimestral del segon trimestre va ser de l'1,1%, dues dècimes més que l'augment anunciat per aquest tercer trimestre per l'indicador avançat. La taxa anual del PIB català entre el juliol i el setembre se situa en el 3,5%, cinc dècimes més que la taxa registrada en el segon trimestre.

L'indicador avançat del departament de la Vicepresidència i de l'Idescat destaca el bon comportament de l'activitat industrial en el tercer trimestre. Les dades disponibles per part del Govern indiquen que el PIB industrial en taxa interanual hauria augmentat en el tercer trimestre un 3,7% per sobre dels dos trimestres anteriors quan va créixer el 2,9% en cada un dels trimestres. La construcció també manté una dinàmica a l'alça i el tercer trimestre d'enguany ha vist com la seva activitat ha crescut un 6,8% gràcies al sector residencial de construcció d'habitatges. Els indicadors disponibles del sector serveis relacionats tant amb el nivell d'activitat com d'ocupació laboral mostren una dinàmica a l'alça. En termes de PIB, les estimacions per a aquest tercer trimestre indiquen un augment interanual del 3,3%.