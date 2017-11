Els procediments concursals cauen a la meitat a Girona durant el tercer trimestre

Les comarques gironines han tornat a registrar la xifra més baixa de procediments concursals en el tercer trimestre. Aquest registre d'onze concursos de creditors és semblant al mateix trimestre de l'any passat, que ja va suposar la xifra més baixa des del tercer trimestre de 2008. La xifra actual queda lluny del record de més de 50 suspensions de pagaments que es va superar el quart trimestre de 2013. Dins dels procediments d'insolvència només dos corresponen a dues empreses físiques, una de les quals sense activitat empresarial.

Les xifres gironines signifiquen una caiguda del 50% respecte del trimestre anterior. Malgrat això, l'increment patit al segon trimestre fa que s'acumulin dos processos concursals més que en l'any anterior

El nombre de deutors concursats manté la seva tendència de caiguda iniciada el quart trimestre del 2013 i a Catalunya s'encadenen 16 trimestres de disminucions, segons les dades de l'Institut d'Estadística espanyol. En el tercer trimestre, a Catalunya, el nombre de deutors concursats s'ha situat en 198 expedients, cosa que suposa el 23,26% en relació amb els 258 expedients que es van presentar en el tercer trimestre de l'any passat. D'aquests 198 expedients presentats a Catalunya en aquest tercer trimestre, 130 corresponen a empreses amb activitat econòmica mentre que 68 corresponen a particulars o famílies. La caiguda d'expedients d'empreses és d'un 340,34% en el tercer trimestre, mentre que els concursos de particulars augmenten el 13,3%, de 60 a 68 expedients.

En relació amb l'estat espanyol, el nombre de deutors concursats se situa en el tercer trimestre en 975 expedients, cosa que suposa una disminució del 12,4% en relació amb les xifres registrades en el tercer trimestre de l'any passat. Dels 975 deutors concursats, 766 han estat empreses o persones amb activitat econòmica, mentre que 209 han estat persones físiques o famílies. Amb aquestes dades, el nombre d'expedients d'empreses cauen un 16,1%, i un 4,5% en el cas de les famílies. A Catalunya, el 33,85% dels deutors concursats eren empreses del sector de la construcció i del comerç, tot i que el 17,69% eren societats del sector industrial.

El nombre de deutors concursats, que inclou a empreses en suspensió de pagaments i a persones físiques, va augmentar en set comunitats en el tercer trimestre de l'any, especialment a Astúries, i es va reduir a la resta, sobretot a Cantàbria.

Segons les dades de procediment concursal de l'Institut Nacional d'Estadística publicada ahir, el nombre d'empreses que es van declarar en concurs de creditors (antiga suspensió de pagaments) en el tercer trimestre de l'any va ser de 766, fet que suposa un descens del 16,1 en el mateix període de l'any anterior.

El nombre total de deutors (incloses persones físiques) va ser de 975, un 12,4 per cent menys que en el tercer trimestre del 2016, dels quals 922 van ser voluntaris (un 12,3% menys) i 53 necessaris (un 14,5% menys).

Per comunitats, Catalunya i Madrid concentren el 36,2 per cent del total de deutors concursats en el tercer trimestre del 2017.

No obstant això, les variacions en termes anuals més extremes corresponen a les ja citades d'Astúries, amb un increment del 70 per cent, i Cantàbria, amb una baixada del 56,3 per cent, respecte al mateix període de l'any anterior.

Així, a més de Cantàbria, les comunitats que també presenten descensos són: Navarra (33,3%), Canàries (32%), Balears (26,1%), Madrid i Catalunya (23,3%), Andalusia (15,2%), Comunitat Valenciana (13,2%), Galícia (10,2%) i Castella i Lleó (1,9%).

En la banda oposada, va augmentar especialment a Astúries seguida d'Aragó (10,3%), Castella-la Manxa (11,8%), La Rioja (16,7%), Múrcia (18,2), País Basc (35,2%) i Extremadura (62,5%).