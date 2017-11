La benzina i el tabac redueixen l'aportació a la caixa d'Hisenda

Els tributs especials (que graven el tabac, energia i alcohol, entre altres) van generar 42,8 milions d'euros fins a setembre en l'autonomia, que suposa un 3% menys respecte a l'any anterior. Aquesta disminució contrasta amb la tendència al creixement que s'observa a Espanya. Fins al setembre l'increment de la recaptació per aquest concepte és d'un 2,9%, amb un valor absolut de més de 400 milions d'euros. Bona part d'aquest increment prové de Catalunya, on s'ha produït un ingrés superior d'uns 80 milions d'euros més. Les comarques gironines són l'única demarcació catalana on es registra un descens. Mentrestant a Lleida s'incrementa un 43%, mentre que Tarragona l'augment és del 20% respecte de l'any anterior. A Barcelona, han crescut un 7% durant el 2017.

Hisenda, en el conjunt de l'Estat espanyol, preveu recaptar en 2017 prop d'un 13% més que un any abans a través dels impostos especials que graven les begudes alcohòliques i entorn d'un 4% més per les taxes corresponents a la cervesa i el tabac.

L'Executiu espanyol estima que els ingressos tributaris se situïn en 2017 en els 200.963 milions d'euros, un 7,9% més.