La creació d´empreses cau un 20% a les comarques gironines fins al setembre

L'economia gironina ha anat com un tret els tres primers trimestres de l'any, però alguns indicis ja apuntaven que s'estava arribant als màxims. El ritme de creació d'empreses va caure un 20% en els 9 primers mesos de l'any respecte al mateix període de l'any passat. En aquest càlcul no es té en compte encara la crisi empresarial que es va iniciar a partir de l'1 d'octubre i que ha provocat que es registrin poques empreses noves a les comarques gironines.

Al setembre es van constituir les mateixes empreses que l'any passat: 94. Malgrat això, en l'acumulat de l'any la caiguda és de 313 societats mercantils constituïdes, donat que el 2017 s'han registrat 1.242 mentre que l'any passat es van arribar a 1.555.

Les xifres gironines s'emmarquen en el context de Catalunya, que va ser la segona comunitat autònoma -darrere de La Rioja- on s'ha alentit més la creació d'empreses. Malgrat tot, Catalunya en termes absoluts continua ocupant la segona posició com a lloc escollit per obrir una nova empresa.

En xifres absolutes, les comunitats en les quals es van crear més empreses al setembre són Madrid, amb 1.563 societats mercantils creades; Catalunya, amb 1.015; i Andalusia, amb 999.



Pèrdua de dinamisme

Les comunitats de La Rioja i Catalunya són les que més han reduït el seu dinamisme empresarial en l'últim any, amb un descens en les societats mercantils creades al setembre del 62,5 i el 26,6 per cent respecte al mateix mes de l'exercici anterior.

Segons l'estadística de societats mercantils que publicava ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les comunitats que més han incrementat el seu dinamisme empresarial en aquest mateix període han estat Astúries, amb un 23,6 per cent; Madrid, amb un 10,5 per cent; i País Basc, amb un 5,1 per cent.

Al setembre s'han creat a Espanya 6.154 societats mercantils, un 9,2 per cent menys que en el mateix mes del 2016. El nombre de societats mercantils dissoltes ha estat de 1.107, un 9,5 per cent menys que fa un any.

Per contra, les que menys societats han creat són La Rioja (12), Cantàbria (56) i Navarra (63).

En allò que respecta a les societats dissoltes en el mes de setembre, el nombre més gran s'ha produït a Madrid, amb 383, seguida d'Andalusia, amb 162, i Comunitat Valenciana, amb 89.

Les que registren menys societats dissoltes són Comunitat Foral de Navarra, amb dos; La Rioja, amb tres, i Regió de Múrcia, amb 14.

Quant a l'evolució respecte a setembre de l'any passat, les comunitats amb més increment en societats dissoltes són Múrcia, un 27,3 per cent; Cantàbria, amb un 21,4 per cent; i Madrid, un 16,4 per cent.

Per contra, les que presenten les més grans reduccions en dissolució d'empreses són La Rioja, amb un 57,1 menys; Aragó (45,1%) i Catalunya (-40,2%).