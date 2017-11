Ikea factura 1.466 milions a Espanya i reitera la voluntat d'obrir a Girona

Ikea va registrar una facturació de 1.466 milions d'euros al tancament del seu exercici fiscal, entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost d'aquest any, la qual cosa suposa un increment del 5,9% anual, al mateix temps que la plantilla va assolir la xifra de 8.676 empleats, amb la creació de 518 nous llocs de treball.

Tots els mercats de la companyia han experimentat creixement de la seva activitat, amb Catalunya liderant les vendes (356 milions d'euros), seguida de Madrid (342,6 milions d'euros); Andalusia (257,4 milions d'euros); Llevant, que aglutina Múrcia i València (212,4 milions d'euros); Nord-oest, amb la Corunya i Astúries (103,9 milions d'euros); Nord, que inclou Baracaldo i Pamplona, 98 milions d'euros; i Central (Saragossa i Valladolid), amb unes vendes de 95,7 milions d'euros.

Seguint amb la seva expansió a Espanya, la companyia ha anunciat que obrirà una nova botiga a Almeria l'any 2020, amb una inversió superior als 65 milions d'euros i la creació d'uns 800 llocs de treball, 300 d'ells directes, al mateix temps que inaugurarà un nou centre d'atenció al client al maig de 2018 a Valladolid.

Sense fixar terminis, la multinacional ha indicat que manté interés en obrir botigues en els propers anys a Girona, Alacant, Granada, Pamplona, Tarragona i Vigo.

A les comarques gironines, uns terrenys de Salt i Vilablareix propers a l'Espai Gironès semblen ser els candidats a acollir el centre comercial. En els darrers 15 mesos s'han desencallat algunes de les traves burocràtiques que frenaven el projecte i Salt va aprovar en referèndum el desenvolupament comercial d'aquella zona. No obstant, encara queden tràmits urbanístics per completar abans no es concreti l'arribada d'Ikea.