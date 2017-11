Els ingressos fiscals creixen el doble a Girona que a Espanya per l´IRPF

La recuperació de l'economia i la generació d'ocupació li senti bé a les arques públiques i els ingressos d'Hisenda a les comarques gironines van com un tret. Durant el període comprès entre gener i setembre de ???? els ingressos de l'Agència Tributària han pujat un 10,4% a la demarcació, gairebé dues vegades més que a la resta d'Espanya (on van augmentar un ?,? ?) en comparació d'idèntic període de temps de l'any passat. Mentre els resultats globals de l'Agència Tributària augmenten a Madrid, Catalunya i Andalusia un ?,? ?, ?,? ? i ?,? ?, respectivament; les comarques gironines travessa una acceleració molt superior. Es tracta del quart any consecutiu en el qual s'incrementen els ingressos fiscals a les comarques gironines i confirmen la sortida de la crisi econòmica. El 2013, l'últim any en descens, es recaptaven 437 milions d'euros menys.

Tal com constata l'últim informe de recaptació del Ministeri d'Hisenda, corresponent al tercer trimestre de ????, sense necessitat d'apujar impostos el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, està collint importants augments en els ingressos percebuts per l'Agència Tributària.

Amb tot, l'impost sobre el valor afegit (IVA), que demostra l'evolució del consum intern -com la compra i venda d'habitatges, automòbils o productes de la llar- anota un clar estancament en el conjunt de l'Estat espanyol mentre que el cas de les comarques gironines segueix creixent un 4,4%.



Desacceleració de les compres

Segons Hisenda, respecte al conjunt d'Espanya «la dada de l'IVA de setembre va ser lleugerament superior a la registrada a l'agost. Aquest resultat, no obstant això, no canvia la tendència cap a la moderació que s'observa en la despesa subjecta a l'impost i que es manifesta en les vendes i compres declarades per les empreses, amb una gradual desacceleració paral·lela a la que s'aprecia en els preus».

De la recaptació total de les comarques gironines (1.266,9 milions d'euros), el citat impost indirecte és el segon que més aporta a la caixa d'Hisenda, mentre que el primer és l'IRPF, que també anota un increment a la demarcació (16,7%?) tres vegades superior a la mitjana d'Espanya (?,? ?).

Pel que fa al conjunt de Catalunya, l'IVA només ha comptabilitzat un creixement de l'1,4%, també molt superior al decreixement del -0,3% que ha registrat Espanya. Pel que fa a la renda, l'IRPF deixa a la caixa de Montoro un 8,1% més que l'any anterior. En aquest cas, l'impost de la renda està suposant un ingrés del 5,9% més a tot el territori espanyol.

«Els dos factors que expliquen el creixement són l'evolució de les retencions del treball i els resultats de la declaració anual. Les retencions del treball i activitats econòmiques al setembre van tenir un comportament dins de l'esperat», indica l'informe de l'Agència Tributària.

En les grans empreses es va registrar un increment del ?,??, lleugerament per sota dels dos mesos precedents, però dins de la normalitat donada la variabilitat de la sèrie. En l'acumulat de l'any l'augment es xifra en el ?,??. «La causa del creixement -indica l'Agència Tributària- continua sent l'augment de l'ocupació, ja que la retribució bruta mitjana és pràcticament la mateixa que fa un any i el tipus mitjà efectiu és lleugerament inferior al de llavors».

Després del repunt de l'economia la millora dels guanys de les empreses han proporcionat al Ministeri de Montoro 160,6 milions procedents de les comarques gironines corresponents a l'impost de Societats; és a dir, un ??,8 ? més que en el període acumulat de ????. A Espanya, aquesta recaptació va augmentar en un ??,??.