Europa veu risc a Catalunya però millora la previsió per a Espanya

La Comissió Europea (CE) va millorar ahir les seves previsions de creixement per a Espanya fins al 3,1% el 2017 i el 2,5% el 2018, però va alertar que existeix el risc que els futurs desenvolupaments en la crisi de Catalunya tinguin un impacte que encara no pot calcular.

«Existeix el risc que desenvolupaments futurs puguin tenir un impacte més aviat limitat sobre el creixement, però no podem anticipar-ho en aquest estat i no volem especular sobre una o una altra evolució política», va dir el comissari Europeu d'Assumptes Econòmics, Pierre Moscovici, en la presentació de les previsions macroeconòmiques de tardor de l'Executiu comunitari.

Moscovici va explicar que l'escenari central que preveu la Comissió no incorpora un «potencial impacte econòmic important pels esdeveniments a Catalunya» i va incidir que «fins ara les reaccions del mercat han estat molt limitades».

«Considerem que un impacte macroeconòmic és molt limitat, fins i tot insignificant, i d'ara endavant li donarem seguiment», va dir.

En aquest context, la Comissió és més optimista que en les seves previsions de primavera i ahir va elevar tres dècimes la projecció de creixement per a aquest any, al 3,1% del PIB, la mateixa cota que preveu el Govern espanyol, i una dècima la del pròxim, al 2,5%, superior al 2,3% que estima el Ministeri d'Economia.

El Govern d'Espanya sí que posa xifres a la crisi catalana i preveu que resti entre quatre i cinc dècimes de creixement del PIB el 2018, uns 5.000 milions d'euros, atès que de no haver-se produït aquest contenciós l'alça hagués estat d'entre el 2,7% i 2,8% del PIB, segons el ministre d'Economia, Luis de Guindos.

També altres organismes, com el Fons Monetari Internacional, el Banc d'Espanya, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) o el banc BBVA han alertat que la situació a Catalunya podria perjudicar al creixement, encara que les seves estimacions de l'impacte abracen àmplies forquilles.El Banc d'Espanya creu que la crisi catalana podria restar entre 0,3 i 2,5 punts percentuals al creixement, l'AIReF, entre 0,4 i 1,2 punts, i el BBVA, entre 0,2 i 1,1 punts.



De Guindos veu una bona notícia

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va assegurar que l'economia espanyola podria créixer l'any vinent per sobre del 3% si no fos per la «crisi catalana». «En absència d'aquest factor, l'any vinent hauria estat molt similar al d'aquest any», va subratllar en declaracions als periodistes. Guindos ha considerat una «bona notícia» que la Comissió Europea hagi millorat les previsions econòmiques d'Espanya per al 2017 fins al 3,1% i fins al 2,5% per al 2018.

El ministre va dir que la situació a Catalunya tindrà un impacte de mig punt en l'economia, tot i que va pronosticar que el conflicte se solucionarà amb el 21-D. Dimarts passat, va assegurar que la situació es normalitza a partir del desembre, el PIB podria créixer l'any vinent entre un 2,7% i un 2,8%.