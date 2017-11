González defensa fer reformes estructurals en la transició a la societat digital

El president del BBVA, Francisco González, va reclamar «reformes estructurals» capaces de pal·liar els costos de la transició cap a la nova societat digital, el que passa, segons el seu parer, per impulsar la investigació i l'educació, i per dissenyar noves polítiques d'ocupació.

González, que va participar a Barcelona en una jornada, va mostrar la confiança en un futur millor de la mà del progrés tecnològic i va destacar que ara ens trobem en una fase de transició afectada encara pels efectes de la crisi financera.

El president del BBVA creu que, una vegada superada aquesta etapa, s'avançarà a una altra de més creixement econòmic, encara que ha reconegut que el moment actual és difícil. «Aquí és on han d'intervenir els poders públics perquè aquest procés de canvi no sigui salvatge i incontrolable, sinó que sigui assimilable per la societat», va dir.

Segons l'opinió de González, és necessari realitzar un esforç d'investigació i, sobretot, d'educació per garantir la igualtat d'oportunitats, pel que s'ha mostrat partidari a més de la formació continua. El màxim responsable del BBVA afirma que en l'actualitat es dóna un problema de «desajust» entre els llocs de treball que s'ofereixen i les capacitats de les persones per cobrir-los.