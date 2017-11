Clar i català

Unió de Pagesos (UP) difon informacions sobre JARC que falten a la veritat, per confondre la pagesia en benefici propi. El passat 27 d'octubre, feia públic que JARC-COAG havia demanat al Ministeri d'Agricultura no deixar participar els representants de Unión de Uniones, organització confederal d'àmbit estatal a la qual pertany, en una reunió de fruita de pinyol que se celebrava a Madrid. El Ministeri va fer fora Unión de Uniones perquè no és una organització representativa del sector agrari espanyol; per tant, segons les regles del joc establertes allà, no haurien d'haver estat convocats (error del Ministeri?). Insinuar que se'ls va fer marxar perquè representen la pagesia catalana és fals. A la reunió, hi havia pagesos de JARC, tan catalans com els que més. Gent de la nostra organització es va mobilitzar abans i després de l'1 d'octubre en defensa de la democràcia i el dret a decidir del poble català. Aquí no hi ha uns pagesos millors que d'altres, i com a organització agrària, JARC defensarà sempre els interessos de tots, els que aquests dies surten amb el tractor i els que no ho fan. Utilitzar la situació política de Catalunya en benefici propi és caure molt baix. Alguns cada vegada són més polítics i menys pagesos. Aclarir que ni JARC, ni jo mateix, tal com ells arriben a personalitzar, vàrem demanar que els fessin fora. Jo vaig participar a la reunió com a Responsable estatal de fruita dolça de COAG, no pas de JARC, i quan vaig al Ministeri amb aquest càrrec tinc clar quina és la representativitat agrària que actualment hi ha a l'Estat espanyol.

Puc entendre que la situació no fos agradable per als representants d'Unión de Uniones, però dono fe que no és la primera vegada que un fet així passa a Madrid i a Catalunya. Les organitzacions agràries representatives del camp català, entre elles UP, sempre hem demanat que es respectés la representativitat establerta aquí, per tant, actualment no es convoca ASAJA. Si tant els interessa tenir representativitat a l'Estat, només han de demanar a la Unión de Uniones que s'adreci al Ministerio de Agricultura per canviar la situació. Fer altres històries és voler confondre la gent i perdre el temps. JARC és una organització agrària que neix el 1997, fruit de la unió de tres entitats amb una destacada trajectòria i prestigi: Ramaders i Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors de Girona i la Unió de Sindicats Agraris de Catalunya a Lleida. Malgrat l'experiència acumulada, JARC es va haver de guanyar la representativitat a Catalunya seguint les regles del joc establertes a casa nostra. Actualment, després de les darreres eleccions, celebrades el 28 de febrer del 2016, JARC és la segona organització més representativa de Catalunya, amb el suport d'un 33% dels votants, amb un creixement de gairebé el 10% respecte dels resultats de l'any 2011, i sent la primera força en zones productores de fruita com el Segrià. Portem anys treballant per ser on som, i sempre ho farem amb respecte vers la resta d'organitzacions, ja que ells donen veu a pagesos i ramaders tan respectables com els que van votar JARC.

Finalment, indicar que la superioritat d'UP, i les seves ganes de polititzar el camp català, no aporten res positiu. Dir que són els únics que fan propostes per intentar revertir la crisi que pateixen els productors de fruita és una mentida que es pot desmuntar amb centenars de proves en dos segons. Sembla que això de no escoltar les idees dels altres afecta cada vegada més gent. Bé, és igual, els de JARC a la nostra, creixent de mica en mica per defensar amb força, coherència i dignitat la pagesia catalana. El temps posa cadascú al seu lloc.