Una empresa permet realitzar tests genètics a Espanya amb facilitat

Des de fa uns anys, la moda dels tests genètics s'ha estès pels Estats Units. Va començar a Silicon Valley, on els alts treballadors de les empreses tecnològiques volien saber d'on venien i com la seva informació genètica podia ajudar la seva salut. Aquesta tecnologia arriba ara a Espanya de la mà de 24Genetics, una empresa integrada per experts de quatre països diferents i creada per un emprenedor espanyol.

La firma 24Genetics està formada per un equip de biòlegs genetistes, bioinformàtics i metges de quatre països diferents. Nacho Esteve, empresari de Pontevedra i cap visible del projecte, assegura que «els informes genètics que ens aporta el mapatge del nostre ADN ens ajuden a entrenar millor, a alimentar-nos millor, a cuidar-nos la pell, a conèixer els nostres orígens i, per descomptat i el més important, a cuidar la nostra salut». Esteve va explicar que «en un laboratori especialitzat extraiem l'ADN de la mostra que ens ha enviat el client i realitzem un procés en el qual podem llegir el que hi ha escrit en uns 700.000 marcadors d'ADN. Després d'una complexa anàlisi informàtica, els nostres algoritmes apliquen els darrers estudis genètics per arribar a l'informe final».

Només amb l'extracció d'una petita mostra de saliva, l'empresa pot obtenir dades genètiques transcendentals per a la salut, la nutrició, per a la cura de la pell, per a la pràctica esportiva i, fins i tot, es pot conèixer l'origen geogràfic dels ancestres. Gràcies als avenços científics, aquest tipus de proves s'han popularitzat i poden realitzar-se de manera senzilla i econòmica. A més, el preu s'ha abaratit en els últims temps, de manera que ja no és un luxe fer-se un d'aquests test.

El procediment és molt senzill. Una vegada que el pack arriba al domicili, només cal seguir els passos per fer bé l'extracció (quelcom tan senzill com utilitzar un bastonet) i l'empresa de missatgeria s'encarrega de portar-la al laboratori perquè analitzin els resultats. Després d'un temps d'espera de 4 a 8 setmanes, la persona tindrà en el seu correu electrònic totes les dades que alguna vegada va voler saber sobre els seus gens. D'aquesta manera, 24Genetics ha aconseguit tenir, des del seu llançament, clients a més de 20 països arreu del món.

L'ADN dels 23 cromosomes més l'ADN mitocondrial (d'aquesta suma, 23+1, sorgeix el nom de 24Genetics) són les claus per comprendre infinitat de coses sobre l'ésser huma: des de profundes qüestions com «Qui som?» o «Quins eren els meus avantpassats?» fins a qüestions importants del dia a dia com «Quines malalties hereditàries puc prevenir?» o «Com pot ajudar la nutrigenètica a perdre pes?». Fins i tot permet saber quina crema hidratant ajudarà més la nostra pell o com la genètica afecta l'individu a l'hora de practicar un esport. També és una eina fonamental a l'hora de plantejar-se embarassos, ja que gràcies a l'anàlisi genètica de pare i mare, podem conèixer el risc d'algunes malalties en els futurs fills per així evitar-les.



Salut i genealogia

24genetics és l'única empresa a Europa que ajunta les dues motivacions que fan que el públic s'interessi per aquest tipus d'anàlisi: la Salut i la genealogia. A més, és l'única empresa del continent que pot relacionar les arrels de la persona amb els algoritmes sobre predisposició de salut. Amb un d'aquests test s'aconsegueix estimar la predisposició genètica a patir malalties com el càncer, les malalties cardiovasculars o l'anèmia. Gràcies a això, és possible aconseguir un diagnòstic precoç i enfocar un tractament a la medicina personalitzada.

L'altre motiu pel qual es realitzen aquestes proves és la recerca del passat. Gràcies a l'anàlisi de l'ADN Autosòmic, aquell que proporciona la informació genealògica tant del pare com de la mare, 24Genetics pot presentar l'origen dels nostres avantpassats. A través d'aproximacions estadístiques es mostra d'on venien, tant per continents, països i fins i tot regions. 24Genetics és la primera empresa al món en aconseguir aportar dades ancestrals a nivell de comunitat autònoma a gairebé tots els països europeus. Això converteix també els packs d'anàlisi genètica en un regal original per a aquells interessats a saber sobre el passat, el present i el futur.