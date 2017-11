El fred reactiva el comerç després del descens de vendes a l´octubre

El fred dels últims dies ha reactivat les vendes del comerç català després de les importants caigudes registrades durant el mes d'octubre, segons el president de Comertia, Joan Carles Calbet, que va atribuir aquest descens de les vendes al procés sobiranista i a la calor.

Les vendes de Comertia van baixar un 5,4 % en el mes d'octubre respecte al mateix mes de l'any anterior, obtenint-se uns resultats negatius després de 4 anys de creixements, a causa del context polític de Catalunya, segons el 81% dels associats de Comertia, i a les altes temperatures, a més del fet que hi ha hagut menys dies de vendes que l'any passat.

Calbet va dir que novembre «ha començat una mica millor» i que aquest mes, en el qual les vendes eren dolentes, s'han reactivat amb la celebració de festes comercials com el Black Friday, cosa que els fa ser «optimistes» respecte a la campanya de Nadal.

El 20% dels socis de Comertia contractaran personal per a la campanya de Nadal, que abans començaven pel pont de la Immaculada i ara s'inicia amb el Black Friday.

Calbet també s'ha referit al canvi de seu pel que han optat moltes empreses catalanes davant el desafiament sobiranista i va assegurar que no aporta cap estalvi fiscal i que moltes ho hauran fet pels seus clients i accionistes o per una campanya d'«imatge» per evitar el boicot a productes catalans.

En aquest sentit, va dir que per a les empreses comercials no té cap sentit canviar la seu i que les seves empreses no han tingut cap boicot en les botigues situades fora del Catalunya.

Calbet va demanar també a les administracions que lluitin contra la competència deslleial d'alguns canals de venda per internet o contra els privilegis de les multinacionals que ocupen les zones prime de les ciutats i tenen les seus fiscals en altres països.

Ha indicat que les 60 empreses de Comertia paguen 400 milions d'euros d'impostos a l'any i vol que s'equipari la fiscalitat amb la resta d'agents que competeixen en el comerç.

Calbet va presentar la quinzena jornada comercial que Comertia celebrarà el pròxim 14 de novembre amb l'objectiu de reflexionar sobre el futur del comerç a Catalunya.

Comertia va encarregar un estudi a Hamilton Global sobre les macrotendències del sector per als pròxims anys, entre les principals conclusions del qual s'assegura que les botigues físiques no desapareixeran.

El director de l'estudi, Jordi Aymerich, va dir que «la botiga física no morirà», encara que se'n tancaran algunes i les que quedin es convertiran en establiments més «experimentals».

L'estudi també assenyala que estem vivint una espècie de «dictadura tecnològica», cosa que considera un error perquè la tecnologia ha de ser entesa com una eina de millora en una part del procés del negoci, però no com una imposició, i aposta pel Big Data com un dels factors que més recorregut té en el sector.

Una altra de les dades que aporta és que la venda en línia en el món té una quota d'entre el 7 i el 8% i està previst que l'any 2020 arribi al 14 %.