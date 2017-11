Gas Gas trasllada la seu fiscal de Salt a Saragossa

La companyia Torrot Electric Europa, fabricant de motocicletes i bicicletes, deixa la seva base general de Salt per situar-se al carrer Doctor Casas de Saragossa, segons recollia el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME). A Salt es manté la seva primera planta de producció, amb 130 treballadors.

El canvi de domicili social s'ha dut a terme poc després de realitzar una inversió de 16 milions d'euros en una nova planta de Cadis, per la qual cosa aquesta inversió ja no es quedava a Catalunya, el seu lloc natural. A la província andalusa es preveu la creació de llocs de treball per a 200 persones.

Les obres ja han començat. Es financen amb una ampliació de capital de 24,5 milions realitzada mesos enrere. Torrot Electric Europa està presidida per Iván Contreras Torres. En aquests moments es tanquen els últims serrells del contracte amb Zona Franca, que permetrà a Torrot ocupar abans de Nadal una de les plantes de l'antiga Altadis.

Segons Contreras, el procés de selecció dels nous treballadors que integraran aquesta planta gaditana ja ha començat. El conseller delegat va assenyalar fa unes setmanes que, una vegada seleccionats els perfils, s'abordarà un procés de formació específica. Els directius de Torrot preveuen la creació d'uns 200 llocs de treball directes, una vegada que la planta de la zona Franca de Cadis es trobi a ple rendiment.

Presentació a Milà fa dos dies

La direcció de Torrot-Gas Gas va presentar el 6, 7 i 8 de novembre a la Fira de Motos de Milà el seu nou prototip per facilitar la mobilitat a les ciutats. El «Velocípedo» està concebut com una motocicleta de tres rodes, molt lleugera, que es vendrà a 6.000 euros més IVA. Les primeres cent unitats que surtin de la factoria gaditana seran personalitzades.

A Espanya existeixen molt pocs fabricants de motos, i Torrot Gas Gas n'és un, amb la producció anual en 6.200 unitats i una facturació de 15,2 milions d'euros.

La companyia basa el seu negoci en l'exportació, ja que ven el 80% dels seus productes fora d'Espanya. Aquest any tenia fixat com a objectiu la producció de 16.000 motos, de les quals 6.000 són Gas Gas i la resta, Torrot.