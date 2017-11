La locomotora alemanya no és eterna

La locomotora alemanya seguirà avançant a una bona velocitat de creuer en els pròxims trimestres, però sobre ella plana l'ombra del reescalfament, van advertir els anomenats «cinc savis» que aconsellen el Govern alemany. Segons les estimacions d'aquests prestigiosos economistes, recollides en el seu informe anual, el producte interior brut (PIB) alemany creixerà un 2% aquest any i un 2,2% el que ve, en un context de consum intern sostingut, un sector exterior fort, inversions i ocupació a l'alça, inflació sota control i sòlids superàvit comercial i fiscal. No obstant això, assenyala a continuació el document de més de 430 pàgines del Consell d'Experts, la major economia europea està creixent clarament per damunt del seu potencial a llarg termini i hi ha el risc de «reescalfament».

Alemanya es troba en una fase de «fort creixement», va explicar el president dels «cinc savis», Christoph Schmidt, que va considerar que és moment per a un «reajustament de la política econòmica» del país i per a «reformes que afavoreixin el creixement».

Segons l'opinió d'aquests economistes, el Govern alemany ha d'apartar-se del «discurs del repartiment» mantingut fins al moment i començar a estudiar com afrontar els «reptes del futur», com «la globalització, el canvi demogràfic i la digitalització».

El seu missatge arriba en un moment complex per a la política alemanya perquè conservadors, liberals i verds fa setmanes que estan negociant un tripartit inèdit a nivell federal i de complex encaix polític per les diferències entre ells. La cancellera, Angela Merkel, en rebre l'informe, va destacar que l'economia alemanya es troba en una situació «relativament bona» i va admetre que políticament «no és tan fàcil» fer reformes estructurals en moments de bonança.

Els «cinc savis» van defensar a més avançar la fi del programa de compra de deute del Banc Central Europeu (BCE), van rebutjar crear un pressupost per a l'eurozona i van advertir davant progressos ràpids en el fons comú de garantia bancària. «Tenint en compte les majors taxes de creixement i inflació, així com riscos creixents per a l'estabilitat financera, el BCE hauria de publicar una normalització de la política monetària i acabar abans amb la compra de bons», van assegurar.

A més, van considerar que «una reforma del Mecanisme Europeu d'Estabilitat mai no ha de donar lloc a un mecanisme de transferència» financera i que la seva reconversió en una versió europea del Fons Monetari Internacional no és necessària. Tampoc «són obligatoris» per al desenvolupament econòmic del bloc «ni una capacitat financera per a l'eurozona ni una assegurança d'atur comunitari», van argumentar els «cinc savis».

El que sí que és, segons el seu parer, «essencial» és «completar la unió bancària i de capitals», però no fer el pas cap a un sistema comú de garanties bancàries sense abans tancar «els forats» del sistema de liquidació bancària i reduir els crèdits problemàtics a les entitats financeres, així com la seva excessiva dependència del deute estatal.

El consell preveu que el consum intern alemany mantingui la dinàmica de creixement el 2017 i 2018 en l'1,8% (després de l'increment del 2,5% de 2016) i que les inversions repuntin, respectivament, un 3,6% i un 3,8%.



Exportacions superiors

A més, apunta que les exportacions continuaran sent molt superiors a les importacions i que el superàvit comercial serà aquest any del 7,7% i del 7,6% el proper, per sota del 8,5% i el 8,3% de 2015 i 2016, però encara en una zona que molts experts qualifiquen de desequilibri.

Així mateix, els comptes públics de l'Estat seguiran oferint dades positives i tancaran aquest any amb un superàvit de l'1,0% i de l'1,1% el proper any.

Segons les seves estimacions, la població amb ocupació seguirà creixent a Alemanya i marcant nous màxims, fins arribar a 44,8 milions de persones el 2018, mentre que la taxa d'atur seguirà descendint fins situar-se en el 5,5% a finals de l'exercici, xifra que constituiria un rècord.

La inflació alemanya anirà a més acostant-se progressivament a l'objectiu del BCE –per sota, però a prop del 2%– i se situarà aquest any en l'1,7% i en l'1,8% el pròxim. A més, el document preveu que el PIB de la UE s'incrementi en un 2,3% aquest any i en un 2,1% el que ve i reconeix que l'economia mundial ha accelerat el seu creixement des de la segona meitat de l'any passat.